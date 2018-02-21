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ربع مليون دولار غرامة بسبب طبق لحم

عاقبت محكمة ألمانية رجلاً بغرامة تبلغ 256 ألف دولار أمريكي، بعدما ضُبط أثناء محاولته الاحتيال على أحد المتاجر التي تعمل بالخدمة الذاتية.

وأفادت "سكاي نيوز"، الأربعاء، بأن محكمة في ميونيخ احتسبت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه المُدان، وهو 29 ألف دولار شهرياً.

وفي التفاصيل، حاول المحتال، الذي لم يكشف عن اسمه، وضع طبق من اللحم في المكان المخصص للفواكه بآلة احتساب أسعار المشتريات؛ وذلك بغرض دفع ثمن أقل.

والغريب في الأمر أن سعر طبق اللحم لا يتجاوز 57 دولاراً.

ويبلغ "المتهم" من العمر 58 عاماً، وهو رجل أعمال لديه سجل في سرقة المراكز التجارية بالخدمة الذاتية؛ إذ حاول ذلك 3 مرات في الماضي.

وأطلقت السلطات الألمانية سراح الرجل من السجن، الذي كان يقبع فيه منذ ديسمبر الماضي.

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ربع مليون دولار غرامة بسبب طبق لحم
سبق

عاقبت محكمة ألمانية رجلاً بغرامة تبلغ 256 ألف دولار أمريكي، بعدما ضُبط أثناء محاولته الاحتيال على أحد المتاجر التي تعمل بالخدمة الذاتية.

وأفادت "سكاي نيوز"، الأربعاء، بأن محكمة في ميونيخ احتسبت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه المُدان، وهو 29 ألف دولار شهرياً.

وفي التفاصيل، حاول المحتال، الذي لم يكشف عن اسمه، وضع طبق من اللحم في المكان المخصص للفواكه بآلة احتساب أسعار المشتريات؛ وذلك بغرض دفع ثمن أقل.

والغريب في الأمر أن سعر طبق اللحم لا يتجاوز 57 دولاراً.

ويبلغ "المتهم" من العمر 58 عاماً، وهو رجل أعمال لديه سجل في سرقة المراكز التجارية بالخدمة الذاتية؛ إذ حاول ذلك 3 مرات في الماضي.

وأطلقت السلطات الألمانية سراح الرجل من السجن، الذي كان يقبع فيه منذ ديسمبر الماضي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:33 AM

ربع مليون دولار غرامة بسبب طبق لحم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,371

عاقبت محكمة ألمانية رجلاً بغرامة تبلغ 256 ألف دولار أمريكي، بعدما ضُبط أثناء محاولته الاحتيال على أحد المتاجر التي تعمل بالخدمة الذاتية.

وأفادت "سكاي نيوز"، الأربعاء، بأن محكمة في ميونيخ احتسبت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه المُدان، وهو 29 ألف دولار شهرياً.

وفي التفاصيل، حاول المحتال، الذي لم يكشف عن اسمه، وضع طبق من اللحم في المكان المخصص للفواكه بآلة احتساب أسعار المشتريات؛ وذلك بغرض دفع ثمن أقل.

والغريب في الأمر أن سعر طبق اللحم لا يتجاوز 57 دولاراً.

ويبلغ "المتهم" من العمر 58 عاماً، وهو رجل أعمال لديه سجل في سرقة المراكز التجارية بالخدمة الذاتية؛ إذ حاول ذلك 3 مرات في الماضي.

وأطلقت السلطات الألمانية سراح الرجل من السجن، الذي كان يقبع فيه منذ ديسمبر الماضي.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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