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بالصور.. "الأخضر الشاب" يسقط أمام مالي برباعية

حظوظه في التأهل لدور الستة عشر تتضاءل

خسر المنتخب السعودي لفئة الشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم أمام منتخب مالي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "غدينيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) من بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها بولندا.

وتضاءلت حظوظ الأخضر في التأهل التي ستكون عن طريق أفضل مركز ثالث.

تقدم المنتخب السعودي بهدفين عن طريق فراس البريكان وحسان تمبكتي في الدقيقتين الـ9، والـ20، وعادل مالي عند الدقيقتين الـ36 والـ54.

وفي الدقيقة الـ63 سجل خالد الغنام الهدف الثالث قبل أن ينجح مالي في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ70 والـ90.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. "الأخضر الشاب" يسقط أمام مالي برباعية
سبق

خسر المنتخب السعودي لفئة الشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم أمام منتخب مالي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "غدينيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) من بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها بولندا.

وتضاءلت حظوظ الأخضر في التأهل التي ستكون عن طريق أفضل مركز ثالث.

تقدم المنتخب السعودي بهدفين عن طريق فراس البريكان وحسان تمبكتي في الدقيقتين الـ9، والـ20، وعادل مالي عند الدقيقتين الـ36 والـ54.

وفي الدقيقة الـ63 سجل خالد الغنام الهدف الثالث قبل أن ينجح مالي في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ70 والـ90.


29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:06 AM

بالصور.. "الأخضر الشاب" يسقط أمام مالي برباعية

حظوظه في التأهل لدور الستة عشر تتضاءل

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
19
3,081

خسر المنتخب السعودي لفئة الشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم أمام منتخب مالي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "غدينيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) من بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها بولندا.

وتضاءلت حظوظ الأخضر في التأهل التي ستكون عن طريق أفضل مركز ثالث.

تقدم المنتخب السعودي بهدفين عن طريق فراس البريكان وحسان تمبكتي في الدقيقتين الـ9، والـ20، وعادل مالي عند الدقيقتين الـ36 والـ54.

وفي الدقيقة الـ63 سجل خالد الغنام الهدف الثالث قبل أن ينجح مالي في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ70 والـ90.


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