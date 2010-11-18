دعماً للتحول .. "الخدمات الأرضية" تُطلق المرحلة الثانية لإعادة هيكلتها

ركّزت التوصيات الأولى على المركز الرئيس وبناء التنظيم الإداري العام

اعتمدت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، التوصيات الأولى لإعادة هيكلة الشركة؛ وذلك دعماً لبرنامج التحول الشامل، وركّزت التوصيات الأولى على المركز الرئيس، وبناء التنظيم الإداري العام للشركة، الذي سيكتمل في الربع الأول للعام المقبل؛ حيث تم استحداث ثلاث وحدات إستراتيجية في مطارات الرياض والدمام وجدة.

وانطلقت أخيراً المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الشركة؛ حيث تمّ تحويل الوحدات الإستراتيجية بالمطارات إلى مراكز ربحية مستقلة مالياً وإدارياً، وفوّض رؤساء الوحدات الإستراتيجية بالصلاحيات المالية والإدارية.

وبدأت "الخدمات الأرضية" بهيكلة إدارية للوحدات الإستراتيجية وعمل تقييم شامل للفريق الإداري العامل بها، إضافة إلى انطلاق برنامج تحديث جميع الإجراءات الإدارية والأدلة التشريعية.