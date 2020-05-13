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جدة.. "بلدية أم السلم" تغلق مخبز مقطع فيديو الفار وتتخذ الإجراءات النظامية بحقه

حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا وما تتطلب من احترازات وقائية

أغلقت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مساء اليوم مخبزاً لعدم وجود رخصة ولتدني مستوى النظافة ولعدم وجود كرت صحي لدى العامل.

وكان مقطع قد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فأر يتجول فوق الخبز ما أثار حفيظة عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا بإغلاق المخبز ومجازاة العاملين به وتطبيق أشد العقوبة بحقهم.

وعلمت "سبق" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني وجه البلدية المختصة بسرعة إيفاد مراقبين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا وما تتطلب من احترازات وقائية.

أمانة محافظة جدة بلدية أم السلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. "بلدية أم السلم" تغلق مخبز مقطع فيديو الفار وتتخذ الإجراءات النظامية بحقه
سبق

أغلقت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مساء اليوم مخبزاً لعدم وجود رخصة ولتدني مستوى النظافة ولعدم وجود كرت صحي لدى العامل.

وكان مقطع قد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فأر يتجول فوق الخبز ما أثار حفيظة عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا بإغلاق المخبز ومجازاة العاملين به وتطبيق أشد العقوبة بحقهم.

وعلمت "سبق" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني وجه البلدية المختصة بسرعة إيفاد مراقبين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا وما تتطلب من احترازات وقائية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:30 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:01 PM

جدة.. "بلدية أم السلم" تغلق مخبز مقطع فيديو الفار وتتخذ الإجراءات النظامية بحقه

حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا وما تتطلب من احترازات وقائية

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عبدالله الراجحي - جدة
4
5,947

أغلقت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مساء اليوم مخبزاً لعدم وجود رخصة ولتدني مستوى النظافة ولعدم وجود كرت صحي لدى العامل.

وكان مقطع قد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فأر يتجول فوق الخبز ما أثار حفيظة عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا بإغلاق المخبز ومجازاة العاملين به وتطبيق أشد العقوبة بحقهم.

وعلمت "سبق" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني وجه البلدية المختصة بسرعة إيفاد مراقبين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا وما تتطلب من احترازات وقائية.

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