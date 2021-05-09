شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف
سعود الدعجاني
سبق
2021-05-09
عدسة :ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلًا: تركزت الأمطار الغزيرة شمال وغرب المحافظة، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة بمشيئة الله - لتجدد هطول الأمطار.
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
08:47 PM
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف
سالت على إثرها الكثير من الأودية.. والفرصة لا زالت مهيأة لاستمرارها
عدسة :ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلًا: تركزت الأمطار الغزيرة شمال وغرب المحافظة، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة بمشيئة الله - لتجدد هطول الأمطار.