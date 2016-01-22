"داكو" وشركاؤها يحتفلون بتحقيق المركز الثاني عالمياً في دقة مواعيد الرحلات

تقرير استند إلى تحليل بيانات ٥٨ مليون رحلة من كافة مطارات العالم

احتفلت شركة مطارات الدمام "داكو" مع شركائها، بمناسبة حصول مطار الملك فهد الدولي على المركز الثاني في فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم، في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام ٢٠١٨؛ وفقاً للتقرير الصادر من موقع OAG، المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.

وشهد الاحتفال الذي أقيم يوم أمس الاثنين، في مقر شركة مطارات الدمام بمطار الملك فهد الدولي، حضورَ عدد من مديري وممثلي القطاعات الحكومية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية بالمطار.

وخلال الاحتفال، قام الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، بإيصال تهنئة خاصة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، موجهة إلى جميع الجهات العاملة في المطار، على هذا الإنجاز، وأكد سموه ضرورة مضاعفة الجهود ورفع سقف الطموحات حتى ينعكس ذلك على جودة الخدمات التي يقدّمها المطار.

من جانبه ثمّن "الجعويني" الدعم المستمر الذي يحظى به مطار الملك فهد الدولي من قِبَل كل من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله.

كما تقدّم بالشكر الجزيل لجميع شركاء "داكو" في مطار الملك فهد الدولي، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في أي نجاح يحققه المطار؛ مؤكداً أن الوصول إلى هذا المستوى العالمي في دقة مواعيد الرحلات؛ جاء نتيجة للكثير من الجهود المشتركة التي تبذلها كل القطاعات بالمطار في مختلف الوظائف؛ من خلال آليات منظمة؛ لافتاً إلى أن ما يميز مطار الملك فهد الدولي هو دقة الإجراءات الداخلية بين هذه القطاعات والتي تعتبر أحد العناصر الرئيسية لنجاح عملية التشغيل في أي مطار؛ حيث إنها تنعكس في النهاية على تجربة المسافر.

واختتم "الجعويني" كلمته مؤكداً أن جميع الجهات بالمطار تعمل جنباً إلى جنب لتعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي في المنطقة؛ من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة؛ وذلك وفق خطة زمنية تتضمن العديد من المشاريع التي تسعى لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وتلبية احتياجاتهم.

جدير بالذكر أن مطار الملك فهد الدولي يشهد حركة جوية بمعدل ٢٥٠ رحلة يومية، كما استند تقرير موقع OAG على تحليل بيانات ٥٨ مليون رحلة من كافة مطارات العالم، فيما تعتمد معايير التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال ١٥ دقيقة من المواعيد المجدولة.