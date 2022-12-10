الرياح النشطة المصحوبة بالغبار تواعد 7 مناطق اليوم

"الأرصاد": سماء غائمة على المرتفعات الجنوبية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.