توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت. وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان. وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات). وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-27 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).

وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:11 AM

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق قال: الرياح المتوقعة الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء مكة وجازان والرياض





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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).

وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).