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طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق

قال: الرياح المتوقعة الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء مكة وجازان والرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.
وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).
وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.
وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).
وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:11 AM

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق

قال: الرياح المتوقعة الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء مكة وجازان والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,374

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.
وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).
وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).

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