بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"
عدسة "سبق" ترصد استهتار قائدي الشاحنات
وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.
وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.
ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.
بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"
سويد الحارثي
سبق
2019-04-07
وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.
وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.
ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
06:13 PM
بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"
عدسة "سبق" ترصد استهتار قائدي الشاحنات
وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.
وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.
ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.