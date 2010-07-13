النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة مكة تبدأ في تنفيذ ممشى شارع "زينب الهلالية" بالشوقية

"سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطويره.. طوله 1100م وعرضه 50م

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة البدء في تنفيذ مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية.

وتبلغ مساحة الممشى 1100 متر طولي وعرض 50 متراً كمرحلة أولى ويمتد من شارع محمد صالح جمال مروراً بشارع محمد بن جبير حتى شارع عبد الله بن عباس كمرحلة أولى في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع سكان الحي التعاون معها في عدم إيقاف مركباتهم ضمن حرم المشروع أو داخله لأن ذلك يعيق حركة المعدات وأعمال المشروع.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة في خبر نشرته "سبق" منتصف شهر شوال الماضي، أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وعن سبب التأخر في تنفيذ المشروع أضافت بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان. مبيناً أن التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية، وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة مكة تبدأ في تنفيذ ممشى شارع "زينب الهلالية" بالشوقية
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة البدء في تنفيذ مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية.

وتبلغ مساحة الممشى 1100 متر طولي وعرض 50 متراً كمرحلة أولى ويمتد من شارع محمد صالح جمال مروراً بشارع محمد بن جبير حتى شارع عبد الله بن عباس كمرحلة أولى في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع سكان الحي التعاون معها في عدم إيقاف مركباتهم ضمن حرم المشروع أو داخله لأن ذلك يعيق حركة المعدات وأعمال المشروع.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة في خبر نشرته "سبق" منتصف شهر شوال الماضي، أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وعن سبب التأخر في تنفيذ المشروع أضافت بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان. مبيناً أن التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية، وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
12:14 AM

أمانة مكة تبدأ في تنفيذ ممشى شارع "زينب الهلالية" بالشوقية

"سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطويره.. طوله 1100م وعرضه 50م

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
4,259

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة البدء في تنفيذ مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية.

وتبلغ مساحة الممشى 1100 متر طولي وعرض 50 متراً كمرحلة أولى ويمتد من شارع محمد صالح جمال مروراً بشارع محمد بن جبير حتى شارع عبد الله بن عباس كمرحلة أولى في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع سكان الحي التعاون معها في عدم إيقاف مركباتهم ضمن حرم المشروع أو داخله لأن ذلك يعيق حركة المعدات وأعمال المشروع.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة في خبر نشرته "سبق" منتصف شهر شوال الماضي، أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وعن سبب التأخر في تنفيذ المشروع أضافت بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان. مبيناً أن التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية، وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,922
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,743
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,946
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,700

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة