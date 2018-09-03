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آل الشيخ يترأس اجتماعاً لمناقشة ملف النقل التلفزيوني

ترأس تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة اجتماعاً لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية.

وكتب حساب الهيئة عبر تويتر:" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يترأس اجتماعاً في نيويورك لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية بحضور ممثلي شركة STC وصلة والشركة العالمية، إضافة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي".

وكان النقل التلفزيوني قد شهد الأسبوع الماضي وتحديداً في الجولة الأولى عدم رضا من المتابعين وعلى رأسهم رئيس الهيئة حيث كتب مغرداً: "النقل والتعليق الله بالخير.. الاثنين لنا وقفة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ يترأس اجتماعاً لمناقشة ملف النقل التلفزيوني
سبق

ترأس تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة اجتماعاً لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية.

وكتب حساب الهيئة عبر تويتر:" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يترأس اجتماعاً في نيويورك لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية بحضور ممثلي شركة STC وصلة والشركة العالمية، إضافة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي".

وكان النقل التلفزيوني قد شهد الأسبوع الماضي وتحديداً في الجولة الأولى عدم رضا من المتابعين وعلى رأسهم رئيس الهيئة حيث كتب مغرداً: "النقل والتعليق الله بالخير.. الاثنين لنا وقفة".

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
10:24 PM

آل الشيخ يترأس اجتماعاً لمناقشة ملف النقل التلفزيوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة اجتماعاً لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية.

وكتب حساب الهيئة عبر تويتر:" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يترأس اجتماعاً في نيويورك لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية بحضور ممثلي شركة STC وصلة والشركة العالمية، إضافة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي".

وكان النقل التلفزيوني قد شهد الأسبوع الماضي وتحديداً في الجولة الأولى عدم رضا من المتابعين وعلى رأسهم رئيس الهيئة حيث كتب مغرداً: "النقل والتعليق الله بالخير.. الاثنين لنا وقفة".

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