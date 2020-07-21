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لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

استقر عدد المصابين بالفيروس عند 2475 بينهم 1851 متعافياً

أعلنت السلطات الصحية في مالي، يوم الاثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي.

وتفصيلاً، استقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة، فيما أشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.

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لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصحية في مالي، يوم الاثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي.

وتفصيلاً، استقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة، فيما أشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:14 AM

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

استقر عدد المصابين بالفيروس عند 2475 بينهم 1851 متعافياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في مالي، يوم الاثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي.

وتفصيلاً، استقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة، فيما أشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.

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