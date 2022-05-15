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الأولمبية الدولية تقدم مبلغ 800 مليون دولار لمواجهة تداعيات تأجيل أولمبياد طوكيو

بعد التأجيل لمدة عام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم عن تقديم مبلغ 800 مليون دولار للتعامل مع آثار تأجيل دورة ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية لمدة عام واحد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "الألماني" توماس باخ في مؤتمر عبر بعد : "المجلس التنفيذي وافق على المبلغ في اجتماع اليوم للتعامل مع "الآثار المالية الكبيرة على الألعاب الأولمبية والحركة الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية" الناجمة عن الوباء".

وخصص الجزء الأكبر وقدره 650 مليون دولار لمساعدة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عقب قرار تأجيل الدورة وإقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس عام 2021 وكانت النقطة الشائكة تتمثل في الجهة التي سوف تقدم هذه الأموال، حيث سحبت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اعتراضات المنظمين تعليقًا مفاده أن اليابان ستتحمل جميع تكاليف التأجيل.

وفيما يتعلق بالـ 150 مليون دولار الأخرى، فتقرر تخصيصها لمساعدة الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية، حيث تشكل مدفوعات اللجنة الأولمبية الدولية المصدر الرئيس للدخل للعديد من الرياضات الأولمبية.

وتعهد باخ بأن تقوم فرقة عمل بجهد كبير فيما يتعلق بالوفورات المحتملة، مؤكدًا أنه سيناقش كل شيء، مشددًا على أن روح الألعاب الأولمبية وجودة المنافسة لا يمكن أن تتضررا.

فيروس كورونا الجديد أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأولمبية الدولية تقدم مبلغ 800 مليون دولار لمواجهة تداعيات تأجيل أولمبياد طوكيو
سبق

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم عن تقديم مبلغ 800 مليون دولار للتعامل مع آثار تأجيل دورة ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية لمدة عام واحد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "الألماني" توماس باخ في مؤتمر عبر بعد : "المجلس التنفيذي وافق على المبلغ في اجتماع اليوم للتعامل مع "الآثار المالية الكبيرة على الألعاب الأولمبية والحركة الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية" الناجمة عن الوباء".

وخصص الجزء الأكبر وقدره 650 مليون دولار لمساعدة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عقب قرار تأجيل الدورة وإقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس عام 2021 وكانت النقطة الشائكة تتمثل في الجهة التي سوف تقدم هذه الأموال، حيث سحبت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اعتراضات المنظمين تعليقًا مفاده أن اليابان ستتحمل جميع تكاليف التأجيل.

وفيما يتعلق بالـ 150 مليون دولار الأخرى، فتقرر تخصيصها لمساعدة الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية، حيث تشكل مدفوعات اللجنة الأولمبية الدولية المصدر الرئيس للدخل للعديد من الرياضات الأولمبية.

وتعهد باخ بأن تقوم فرقة عمل بجهد كبير فيما يتعلق بالوفورات المحتملة، مؤكدًا أنه سيناقش كل شيء، مشددًا على أن روح الألعاب الأولمبية وجودة المنافسة لا يمكن أن تتضررا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:57 PM

الأولمبية الدولية تقدم مبلغ 800 مليون دولار لمواجهة تداعيات تأجيل أولمبياد طوكيو

بعد التأجيل لمدة عام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم عن تقديم مبلغ 800 مليون دولار للتعامل مع آثار تأجيل دورة ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية لمدة عام واحد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "الألماني" توماس باخ في مؤتمر عبر بعد : "المجلس التنفيذي وافق على المبلغ في اجتماع اليوم للتعامل مع "الآثار المالية الكبيرة على الألعاب الأولمبية والحركة الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية" الناجمة عن الوباء".

وخصص الجزء الأكبر وقدره 650 مليون دولار لمساعدة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عقب قرار تأجيل الدورة وإقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس عام 2021 وكانت النقطة الشائكة تتمثل في الجهة التي سوف تقدم هذه الأموال، حيث سحبت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اعتراضات المنظمين تعليقًا مفاده أن اليابان ستتحمل جميع تكاليف التأجيل.

وفيما يتعلق بالـ 150 مليون دولار الأخرى، فتقرر تخصيصها لمساعدة الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية، حيث تشكل مدفوعات اللجنة الأولمبية الدولية المصدر الرئيس للدخل للعديد من الرياضات الأولمبية.

وتعهد باخ بأن تقوم فرقة عمل بجهد كبير فيما يتعلق بالوفورات المحتملة، مؤكدًا أنه سيناقش كل شيء، مشددًا على أن روح الألعاب الأولمبية وجودة المنافسة لا يمكن أن تتضررا.

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