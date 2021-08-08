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شرطة الرياض تطيح بـ"6" أشخاص ارتكبوا عدة جرائم نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية

3 مواطنين و3 مقيمين وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسيات ( المصرية، والهندية, والباكستانية )، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونهم مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بـ"6" أشخاص ارتكبوا عدة جرائم نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسيات ( المصرية، والهندية, والباكستانية )، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونهم مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:37 PM

شرطة الرياض تطيح بـ"6" أشخاص ارتكبوا عدة جرائم نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية

3 مواطنين و3 مقيمين وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسيات ( المصرية، والهندية, والباكستانية )، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونهم مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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