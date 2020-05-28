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بعد شهرين من القيود.. شاهد المتسوقون يعرفون طريقهم مجددًا للأسواق بالخرمة

عودة للحياة بالمطاعم ومؤسسات المقاولات تزامنًا مع بداية فك منع التجول الكلي

رصدت "سبق"، صباح اليوم الخميس، عودة الحياة تدريجيًّا للأسواق والمطاعم ومؤسسات المقاولات والبناء بمحافظة الخرمة، بعد أن توقفت عجلة نشاطها التجاري لأكثر من شهرين.

وشهدت أسواق الخرمة، صباح اليوم وبالتزامن مع بداية فك المنع الكلي والتجول، عودة للحياة تدريجيًّا بعودة المتسوقين وفتح المولات، وسط إجراءات احترازية مشددة من لجان متابعة الأسواق بمحافظة الخرمة.

وقال الإعلامي فالح فايز الشراخ لـ"سبق": "حكومتنا الرشيدة بذلت جهودًا جبارة، واستنفرت الطاقات المادية والبشرية ‏من جهات أمنية وكوادر صحية، وعلى المواطن والمقيم في هذا الوقت اتباع الإجراءات الاحترازية للقضاء على هذا الوباء".

وزاد: "ليكن شعارنا في العودة للمساجد والأسواق والمولات نتباعد اليوم لنتقارب بالغد".

وتحدث السنابي مناحي بن مداد السبيعي بقوله: "يجب أن ندرك جيدًا أن تخفيف الحظر لا يعني نهاية وباء وفيروس كورونا، والواجب على الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بتعليمات الصحة والجهات المسؤولة".

محافظة الخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد شهرين من القيود.. شاهد المتسوقون يعرفون طريقهم مجددًا للأسواق بالخرمة
سبق

رصدت "سبق"، صباح اليوم الخميس، عودة الحياة تدريجيًّا للأسواق والمطاعم ومؤسسات المقاولات والبناء بمحافظة الخرمة، بعد أن توقفت عجلة نشاطها التجاري لأكثر من شهرين.

وشهدت أسواق الخرمة، صباح اليوم وبالتزامن مع بداية فك المنع الكلي والتجول، عودة للحياة تدريجيًّا بعودة المتسوقين وفتح المولات، وسط إجراءات احترازية مشددة من لجان متابعة الأسواق بمحافظة الخرمة.

وقال الإعلامي فالح فايز الشراخ لـ"سبق": "حكومتنا الرشيدة بذلت جهودًا جبارة، واستنفرت الطاقات المادية والبشرية ‏من جهات أمنية وكوادر صحية، وعلى المواطن والمقيم في هذا الوقت اتباع الإجراءات الاحترازية للقضاء على هذا الوباء".

وزاد: "ليكن شعارنا في العودة للمساجد والأسواق والمولات نتباعد اليوم لنتقارب بالغد".

وتحدث السنابي مناحي بن مداد السبيعي بقوله: "يجب أن ندرك جيدًا أن تخفيف الحظر لا يعني نهاية وباء وفيروس كورونا، والواجب على الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بتعليمات الصحة والجهات المسؤولة".

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:37 AM

بعد شهرين من القيود.. شاهد المتسوقون يعرفون طريقهم مجددًا للأسواق بالخرمة

عودة للحياة بالمطاعم ومؤسسات المقاولات تزامنًا مع بداية فك منع التجول الكلي

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محمد الزامل - الخرمة
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رصدت "سبق"، صباح اليوم الخميس، عودة الحياة تدريجيًّا للأسواق والمطاعم ومؤسسات المقاولات والبناء بمحافظة الخرمة، بعد أن توقفت عجلة نشاطها التجاري لأكثر من شهرين.

وشهدت أسواق الخرمة، صباح اليوم وبالتزامن مع بداية فك المنع الكلي والتجول، عودة للحياة تدريجيًّا بعودة المتسوقين وفتح المولات، وسط إجراءات احترازية مشددة من لجان متابعة الأسواق بمحافظة الخرمة.

وقال الإعلامي فالح فايز الشراخ لـ"سبق": "حكومتنا الرشيدة بذلت جهودًا جبارة، واستنفرت الطاقات المادية والبشرية ‏من جهات أمنية وكوادر صحية، وعلى المواطن والمقيم في هذا الوقت اتباع الإجراءات الاحترازية للقضاء على هذا الوباء".

وزاد: "ليكن شعارنا في العودة للمساجد والأسواق والمولات نتباعد اليوم لنتقارب بالغد".

وتحدث السنابي مناحي بن مداد السبيعي بقوله: "يجب أن ندرك جيدًا أن تخفيف الحظر لا يعني نهاية وباء وفيروس كورونا، والواجب على الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بتعليمات الصحة والجهات المسؤولة".

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