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4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي

تنظر المحكمة الابتدائية في زاد زم المغربية، في الرابع من شهر مارس المقبل، قضية نصب تعرَّض لها مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد.

وذكرت تقارير مغربية أن المحكمة أجّلت أمس الخميس، القضية، بعد طلب دفاع المتهمين مهلة لإعداد الدفاع عن الشابيْن المتهميْن وهما من الجنسية المغربية.

وأشارت إلى أن مدرب المنتخب السعودي ومدرب المنتخب المغربي السابق، تقدّم بشكوى للجهات المختصة، التي قامت بتوقيف المشتبه فيهما، الأسبوع الماضي، بتهمة النصب للحصول على مبالغ مالية.

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4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي
سبق

تنظر المحكمة الابتدائية في زاد زم المغربية، في الرابع من شهر مارس المقبل، قضية نصب تعرَّض لها مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد.

وذكرت تقارير مغربية أن المحكمة أجّلت أمس الخميس، القضية، بعد طلب دفاع المتهمين مهلة لإعداد الدفاع عن الشابيْن المتهميْن وهما من الجنسية المغربية.

وأشارت إلى أن مدرب المنتخب السعودي ومدرب المنتخب المغربي السابق، تقدّم بشكوى للجهات المختصة، التي قامت بتوقيف المشتبه فيهما، الأسبوع الماضي، بتهمة النصب للحصول على مبالغ مالية.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:19 PM

4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي

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خالد علي - الرياض
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تنظر المحكمة الابتدائية في زاد زم المغربية، في الرابع من شهر مارس المقبل، قضية نصب تعرَّض لها مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد.

وذكرت تقارير مغربية أن المحكمة أجّلت أمس الخميس، القضية، بعد طلب دفاع المتهمين مهلة لإعداد الدفاع عن الشابيْن المتهميْن وهما من الجنسية المغربية.

وأشارت إلى أن مدرب المنتخب السعودي ومدرب المنتخب المغربي السابق، تقدّم بشكوى للجهات المختصة، التي قامت بتوقيف المشتبه فيهما، الأسبوع الماضي، بتهمة النصب للحصول على مبالغ مالية.

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