وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.

إسبانيا.. 378 وفاة جديدة بـ"كورونا" و2944 إصابة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-25 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 02:20 PM

إسبانيا.. 378 وفاة جديدة بـ"كورونا" و2944 إصابة إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 222708





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.