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إسبانيا.. 378 وفاة جديدة بـ"كورونا" و2944 إصابة

إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 222708

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. 378 وفاة جديدة بـ"كورونا" و2944 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:20 PM

إسبانيا.. 378 وفاة جديدة بـ"كورونا" و2944 إصابة

إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 222708

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.

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