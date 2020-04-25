إسبانيا.. 378 وفاة جديدة بـ"كورونا" و2944 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222708 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 22902 حالة وفاة.