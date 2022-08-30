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حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي "حالة مميتة".. استشر الطبيب فورًا

تصاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ

كشفت أخصائية في الأورام عن أن الصداع قد يخفي أحيانًا حالة مميتة، يصعب خلالها تحديد مكان الألم.

وقالت الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الوطني لبحوث الأورام: إنه "يمكن أن يحدث ضعف عضلي؛ بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة. وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وأكدت الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ.

وأضافت: "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح"؛ لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.

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حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي "حالة مميتة".. استشر الطبيب فورًا
سبق

كشفت أخصائية في الأورام عن أن الصداع قد يخفي أحيانًا حالة مميتة، يصعب خلالها تحديد مكان الألم.

وقالت الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الوطني لبحوث الأورام: إنه "يمكن أن يحدث ضعف عضلي؛ بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة. وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وأكدت الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ.

وأضافت: "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح"؛ لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
02:06 PM

حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي "حالة مميتة".. استشر الطبيب فورًا

تصاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,667

كشفت أخصائية في الأورام عن أن الصداع قد يخفي أحيانًا حالة مميتة، يصعب خلالها تحديد مكان الألم.

وقالت الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الوطني لبحوث الأورام: إنه "يمكن أن يحدث ضعف عضلي؛ بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة. وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وأكدت الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ.

وأضافت: "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح"؛ لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.

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