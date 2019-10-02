وزير الحج: نسعى لبناء كيانات تستطيع تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

خلال لقاء مفتوح مع مسؤولي مؤسسات الطوافة بمقر الغرفة التجارية بمكة

عقد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحح والعمرة، لقاءً مفتوحًا مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين.

واستهدف اللقاء، الذي عُقد في بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مناقشة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

وقال "بنتن": المملكة تعيش مرحلة تاريخية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برؤية طموحة تقودنا إلى مستقبل مشرق.

وأضاف: نتشرف دائماً بأن نكون خداماً للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن ونسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة في الأماكن المقدسة.

وأردف: اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، جاءت وفق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبمعايير عالية.

وتابع: اللائحة جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى وتعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة.

وقال "بنتن": الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.

وأضاف: المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر جهود مقدمي الخدمة، حيث سيكون للجميع الحق في المساهمة في أسهم تلك الشركات وستقدم الوزارة خلال الأيام القادمة دورة للتعريف بآلية المساهمة في شركات الطوافة.

من جهته، أكد "مشاط" أن اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل عرضًا مرئيًّا عن المكتسبات التي ستحققها اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج واستعرض من خلالها أبرز التغيرات التي يمكن أن يحدثها النظام.

وأشار إلى أنه سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الاحترافية والحوكمة والرقابة، وفتح مجالات أوسع في شتى المجالات، كما سيتيح إيجاد فرص وظيفية أكبر للمواطنين على مدار العام. وبناء شركات قوية تضمن أعلى معايير الجودة وفق استراتيجيات واضحة.

وفتح باب المداخلات والأسئلة التي تمحورت حول اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وأثرها في حفظ حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.