النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عامل نظافة بالحرم يستذكر 30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن

تذكر موقفًا تعرض له عندما طعنه "معتلّ نفسيًّا" بآلة حادّة

تحدث عامل نظافة عن مشاعر روحانية امتدّت لـ30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، كاشفًا عن بعض المواقف التي لا تزال عالقة بذهنه.

وقال المقيم الباكستاني جمسين خان، البالغ من العمر 65 عامًا: أعمل بنظافة المسجد الحرام منذ 30 عامًا؛ حيث أتنقّل من ساحات الحرم إلى داخله حتى الصفا والمروة، وهناك مشاعر روحانية كبيرة عندما تشاهد وترشد الحجاج والمعتمرين وتزداد المشاعر عندما تلاحظ أكفّ التضرُّع والدعاء عند مشاهد زوار الحرم الكعبة المشرفة لأول مرة.

وأضاف: هناك تطور ملحوظ كل عام في وسائل النظافة واستخدام أحدثها.

وتذكر موقفًا حدث له عندما فوجئ بمعتلّ نفسيًّا يطعنه بآلة حادة أثناء عمله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عامل نظافة بالحرم يستذكر 30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن
سبق

تحدث عامل نظافة عن مشاعر روحانية امتدّت لـ30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، كاشفًا عن بعض المواقف التي لا تزال عالقة بذهنه.

وقال المقيم الباكستاني جمسين خان، البالغ من العمر 65 عامًا: أعمل بنظافة المسجد الحرام منذ 30 عامًا؛ حيث أتنقّل من ساحات الحرم إلى داخله حتى الصفا والمروة، وهناك مشاعر روحانية كبيرة عندما تشاهد وترشد الحجاج والمعتمرين وتزداد المشاعر عندما تلاحظ أكفّ التضرُّع والدعاء عند مشاهد زوار الحرم الكعبة المشرفة لأول مرة.

وأضاف: هناك تطور ملحوظ كل عام في وسائل النظافة واستخدام أحدثها.

وتذكر موقفًا حدث له عندما فوجئ بمعتلّ نفسيًّا يطعنه بآلة حادة أثناء عمله.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
04:48 PM

عامل نظافة بالحرم يستذكر 30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن

تذكر موقفًا تعرض له عندما طعنه "معتلّ نفسيًّا" بآلة حادّة

A A A
مسلّم الهواملة - مكة المكرمة
3
2,331

تحدث عامل نظافة عن مشاعر روحانية امتدّت لـ30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، كاشفًا عن بعض المواقف التي لا تزال عالقة بذهنه.

وقال المقيم الباكستاني جمسين خان، البالغ من العمر 65 عامًا: أعمل بنظافة المسجد الحرام منذ 30 عامًا؛ حيث أتنقّل من ساحات الحرم إلى داخله حتى الصفا والمروة، وهناك مشاعر روحانية كبيرة عندما تشاهد وترشد الحجاج والمعتمرين وتزداد المشاعر عندما تلاحظ أكفّ التضرُّع والدعاء عند مشاهد زوار الحرم الكعبة المشرفة لأول مرة.

وأضاف: هناك تطور ملحوظ كل عام في وسائل النظافة واستخدام أحدثها.

وتذكر موقفًا حدث له عندما فوجئ بمعتلّ نفسيًّا يطعنه بآلة حادة أثناء عمله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,636

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة