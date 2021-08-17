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مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!

وُلدت في أفغانستان وفرت وذووها بسبب الحرب واستقرت بأستراليا وتعمل بـBBC

وجدت مذيعة أسترالية من أصل أفغاني، نفسها فجأة في مواجهة سبق صحفي وموقف صعب في آنٍ معًا، عندما رن هاتفها المحمول على الهواء مباشرة، وكان المتصل هو المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان.

وكانت "يلدا حكيم" قد وُلدت في أفغانستان؛ لكنها فرت مع ذويها بسبب الحرب عندما كانت طفلة، واستقرت في مدينة سيدني الأسترالية؛ حيث درست الصحافة، وتعمل حاليًا في هيئة الإذاعة البريطانية.

وخلال تغطيتها للأحداث والمستجدات في أفغانستان، الأحد، تفاجأت "يلدا" بأن هاتفها يرن، لتعلم أن على الخط المسؤول في طالبان.

ووضعت "يلدا" الهاتف على مكبر للصوت، حتى يتمكن مشاهدو "بي بي سي" من سماع ما يقوله سهيل شاهين.

وقالت: "حسنًا، معنا الآن على الخط المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين.. هل تسمعني؟".

وتحدث "شاهين": "لا يجب أن يكون هناك أي لبس. نؤكد لسكان كابل أن أرواحهم وممتلكاتهم في أمان".

وأضاف: "قيادتنا أصدرت تعليمات للقوات بأن تبقى على أبواب العاصمة ولا تقتحمها.. نحن ننتظر انتقالًا رسميًّا للسلطة".

واستمرت المذيعة في طرح أسئلة على المتحدث باسم طالبان لمدة 30 دقيقة متواصلة، وقد أجاب عليها باللغة الإنجليزية.

ورفض استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في المرحلة المقبلة، وقال: "لا أستطيع أن أقول الآن، الأمر متروك للقضاة في المحاكم والقوانين".

وأضاف أنه سيتم تعيين القضاة وفقًا لقانون الحكومة المقبلة.

ونالت المذيعة -الأفغانية الأصل- ثناءً من جانب زملائها؛ لقدرتها على إدارة مقابلة صعبة طوال نصف ساعة.

وكانت "يلدا" قد وصفت في عام 2015 كيفية هروبها مع العائلة من أفغانستان؛ حيث اضطرت العائلة إلى الاعتماد على مهربي البشر للوصول إلى بلد يلجؤون إليها مثل أستراليا.

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مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!
سبق

وجدت مذيعة أسترالية من أصل أفغاني، نفسها فجأة في مواجهة سبق صحفي وموقف صعب في آنٍ معًا، عندما رن هاتفها المحمول على الهواء مباشرة، وكان المتصل هو المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان.

وكانت "يلدا حكيم" قد وُلدت في أفغانستان؛ لكنها فرت مع ذويها بسبب الحرب عندما كانت طفلة، واستقرت في مدينة سيدني الأسترالية؛ حيث درست الصحافة، وتعمل حاليًا في هيئة الإذاعة البريطانية.

وخلال تغطيتها للأحداث والمستجدات في أفغانستان، الأحد، تفاجأت "يلدا" بأن هاتفها يرن، لتعلم أن على الخط المسؤول في طالبان.

ووضعت "يلدا" الهاتف على مكبر للصوت، حتى يتمكن مشاهدو "بي بي سي" من سماع ما يقوله سهيل شاهين.

وقالت: "حسنًا، معنا الآن على الخط المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين.. هل تسمعني؟".

وتحدث "شاهين": "لا يجب أن يكون هناك أي لبس. نؤكد لسكان كابل أن أرواحهم وممتلكاتهم في أمان".

وأضاف: "قيادتنا أصدرت تعليمات للقوات بأن تبقى على أبواب العاصمة ولا تقتحمها.. نحن ننتظر انتقالًا رسميًّا للسلطة".

واستمرت المذيعة في طرح أسئلة على المتحدث باسم طالبان لمدة 30 دقيقة متواصلة، وقد أجاب عليها باللغة الإنجليزية.

ورفض استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في المرحلة المقبلة، وقال: "لا أستطيع أن أقول الآن، الأمر متروك للقضاة في المحاكم والقوانين".

وأضاف أنه سيتم تعيين القضاة وفقًا لقانون الحكومة المقبلة.

ونالت المذيعة -الأفغانية الأصل- ثناءً من جانب زملائها؛ لقدرتها على إدارة مقابلة صعبة طوال نصف ساعة.

وكانت "يلدا" قد وصفت في عام 2015 كيفية هروبها مع العائلة من أفغانستان؛ حيث اضطرت العائلة إلى الاعتماد على مهربي البشر للوصول إلى بلد يلجؤون إليها مثل أستراليا.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:06 AM

مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!

وُلدت في أفغانستان وفرت وذووها بسبب الحرب واستقرت بأستراليا وتعمل بـBBC

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,171

وجدت مذيعة أسترالية من أصل أفغاني، نفسها فجأة في مواجهة سبق صحفي وموقف صعب في آنٍ معًا، عندما رن هاتفها المحمول على الهواء مباشرة، وكان المتصل هو المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان.

وكانت "يلدا حكيم" قد وُلدت في أفغانستان؛ لكنها فرت مع ذويها بسبب الحرب عندما كانت طفلة، واستقرت في مدينة سيدني الأسترالية؛ حيث درست الصحافة، وتعمل حاليًا في هيئة الإذاعة البريطانية.

وخلال تغطيتها للأحداث والمستجدات في أفغانستان، الأحد، تفاجأت "يلدا" بأن هاتفها يرن، لتعلم أن على الخط المسؤول في طالبان.

ووضعت "يلدا" الهاتف على مكبر للصوت، حتى يتمكن مشاهدو "بي بي سي" من سماع ما يقوله سهيل شاهين.

وقالت: "حسنًا، معنا الآن على الخط المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين.. هل تسمعني؟".

وتحدث "شاهين": "لا يجب أن يكون هناك أي لبس. نؤكد لسكان كابل أن أرواحهم وممتلكاتهم في أمان".

وأضاف: "قيادتنا أصدرت تعليمات للقوات بأن تبقى على أبواب العاصمة ولا تقتحمها.. نحن ننتظر انتقالًا رسميًّا للسلطة".

واستمرت المذيعة في طرح أسئلة على المتحدث باسم طالبان لمدة 30 دقيقة متواصلة، وقد أجاب عليها باللغة الإنجليزية.

ورفض استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في المرحلة المقبلة، وقال: "لا أستطيع أن أقول الآن، الأمر متروك للقضاة في المحاكم والقوانين".

وأضاف أنه سيتم تعيين القضاة وفقًا لقانون الحكومة المقبلة.

ونالت المذيعة -الأفغانية الأصل- ثناءً من جانب زملائها؛ لقدرتها على إدارة مقابلة صعبة طوال نصف ساعة.

وكانت "يلدا" قد وصفت في عام 2015 كيفية هروبها مع العائلة من أفغانستان؛ حيث اضطرت العائلة إلى الاعتماد على مهربي البشر للوصول إلى بلد يلجؤون إليها مثل أستراليا.

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