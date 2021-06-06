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"فتح" تدعو إلى النفير العام للدفاع عن القدس في مواجهة مسيرة المستوطنين

حمّلت "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تفجّر الأوضاع

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني للنفير العام، والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الخميس المقبل؛ لمواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.

وشددت "فتح" في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أن القدس خط أحمر، وأن لدى الشعب الفلسطيني الإرادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس وعموم المناطق الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"فتح" تدعو إلى النفير العام للدفاع عن القدس في مواجهة مسيرة المستوطنين
سبق

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني للنفير العام، والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الخميس المقبل؛ لمواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.

وشددت "فتح" في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أن القدس خط أحمر، وأن لدى الشعب الفلسطيني الإرادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس وعموم المناطق الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
05:34 PM

"فتح" تدعو إلى النفير العام للدفاع عن القدس في مواجهة مسيرة المستوطنين

حمّلت "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تفجّر الأوضاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني للنفير العام، والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الخميس المقبل؛ لمواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.

وشددت "فتح" في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أن القدس خط أحمر، وأن لدى الشعب الفلسطيني الإرادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس وعموم المناطق الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.

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