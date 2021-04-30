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المدينة المنوّرة.. ضبط 27 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصاً؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما نصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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المدينة المنوّرة.. ضبط 27 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصاً؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما نصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
04:09 PM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:45 AM

المدينة المنوّرة.. ضبط 27 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصاً؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما نصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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