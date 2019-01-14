"الناصر": لدينا قدرات تؤهلنا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتولي زمام القيادة

خلال استضافة "أرامكو" للمؤتمر الدولي لتقنية البترول برعاية ولي العهد

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي لتقنية البترول في مركز إكسبو للمعارض بالظهران، برعاية كريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تستضيف المملكة المؤتمر الدولي الأبرز في مجال النفط والغاز للمرة الأولى بعد مرور 12 عاماً على انطلاقه، وتستمر فعالياته 3 أيام.

ويشهد المؤتمر حضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من أنحاء العالم، والموردين وشركات الخدمات، والمستثمرين في قطاع الطاقة.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة المؤتمر الرئيسة، كما ألقى رئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، ياسر الرميان، كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي جذب أكثر من 15 ألف مشارك من 70 بلداً حول العالم، ويتواكب انعقاده مع استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام.

وشكر رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر، كافة الجهات الحكومية في المملكة وكافة الجهات العلمية والتجارية على جهودها الناجحة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المرموق في المملكة، بما يُبرز مكانة المملكة في صناعة المؤتمرات والمعارض المهمة.

وفي معرض التأكيد على ضرورة الانتقال إلى مزيج الطاقة ذي الكربون المنخفض، وإبراز الدور الذي لعبته صناعة الطاقة في خلق الازدهار الاقتصادي الذي يتمتع به العالم اليوم، قال "الناصر": "من خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 أصبح لدينا منصة مثالية لإثبات أن صناعتنا يمكن أن تكون وستكون جزءاً من الحل طويل الأجل للتحديات العالمية".

وأضاف: "كجزء من التحوّل الذي يكتنفه المشهد العالمي للطاقة، سيستمر النفط والغاز بإذن الله في الاضطلاع بدورٍ مهمٍ لفترة طويلة قادمة ونحن ندخل عصراً جديداً للطاقة، ولدينا القدرات التي تؤهلنا لأن نتولى زمام القيادة فيما يتعلق بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة إلى جانب الحرص على تقليل الانبعاثات".

وتابع: "أنا على ثقة بأن لدينا المواهب الشابة والعقول التي تبدع وتبتكر وتطور، فقد أصبح الابتكار ضرورة من أجل إيجاد أفضل الحلول العملية بما يحقق استدامة الطاقة وتوفرها بكميات موثوقة ومعايير بيئية لتحقيق جودة الحياة والازدهار لبلايين الناس حول الأرض".

وشارك "الناصر" في جلسة عامة مع عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة الطاقة لمناقشة موضوع مؤتمر هذا العام: "نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة".

كما سيتضمن جدول أعمال المؤتمر مشاركات لقياديين في "أرامكو" السعودية، وهم النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج، محمد يحيى القحطاني، وكبير مسؤولي التقنيات الرقمية نبيل النعيم، ونائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير ناصر النعيمي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يُنظِّم ولأول مرة ورش عمل تناقش تعزيز التنوّع والانتماء في قطاع النفط الخام والغاز، وهو مجال أسهمت "أرامكو" السعودية بتقدمه كثيراً خلال السنوات الأخيرة.