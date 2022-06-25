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"الثقافة" تستعرض تنمية المواقع الحضارية للتاريخ الصناعي في المملكة

عبر ورشة عمل بحضور عدد من منسوبي القطاع العام والخاص

نظمت وزارة الثقافة ورشة عمل لبرنامج "التراث الصناعي" بالرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وتناولت الورشة سبل التعاون بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية المواقع التي تحمل دلالات حضارية للتاريخ الصناعي في المملكة، وحصرها في قاعدة بيانات وطنية.

وابتدأت الورشة بالتعريف ببرنامج التراث الصناعي الذي تسعى وزارة الثقافة من خلاله إلى المحافظة على هذا النوع من التراث وتطويره وتنميته، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم قائمة بجميع المواقع والمهتمين والجهات الداعمة للتراث الصناعي. وذلك تأكيدًا بأهمية المحافظة على التراث الصناعي لاعتبارات عدة منها دوره في تعزيز الهوية الوطنية، وإثراء الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز السياحة الداخلية، وكذلك وضع المملكة على خريطة التراث الصناعي العالمي.

وتم خلال الورشة تناول أبرز جوانب التراث الصناعي والذي يعد من الأنماط الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويُقصد به "الإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية، ويشمل بقايا الثقافة الصناعية التاريخية القيّمة، سواءً التكنولوجية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المنشآت والآلات والمصانع والمناجم والبنية التحتية". وبعدها تم عرض نماذج وممارسات عالمية في عملية الحفاظ على التراث الصناعي.

وتفاعل المشاركون في ورشة العمل في حصر مبدئي لعدد من المواقع الصناعية القديمة التي ترتقي لأن تكون مواقع للتراث الصناعي، ويمكن إعادة تأهيلها وتسويقها كوجهات ثقافية وتعليمية وترفيهية.

وتأتي الورشة بعد إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن تأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي بدعم من وزارة الثقافة، إضافة إلى تأسيس برنامج يُعنى بالتراث الصناعي تحت مظلة وزارة الثقافة، وذلك في اجتماع عُقد في مقر الوزارة نهاية شهر مايو الماضي، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وجمع من الصناعيين والمتخصصين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تستعرض تنمية المواقع الحضارية للتاريخ الصناعي في المملكة
سبق

نظمت وزارة الثقافة ورشة عمل لبرنامج "التراث الصناعي" بالرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وتناولت الورشة سبل التعاون بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية المواقع التي تحمل دلالات حضارية للتاريخ الصناعي في المملكة، وحصرها في قاعدة بيانات وطنية.

وابتدأت الورشة بالتعريف ببرنامج التراث الصناعي الذي تسعى وزارة الثقافة من خلاله إلى المحافظة على هذا النوع من التراث وتطويره وتنميته، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم قائمة بجميع المواقع والمهتمين والجهات الداعمة للتراث الصناعي. وذلك تأكيدًا بأهمية المحافظة على التراث الصناعي لاعتبارات عدة منها دوره في تعزيز الهوية الوطنية، وإثراء الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز السياحة الداخلية، وكذلك وضع المملكة على خريطة التراث الصناعي العالمي.

وتم خلال الورشة تناول أبرز جوانب التراث الصناعي والذي يعد من الأنماط الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويُقصد به "الإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية، ويشمل بقايا الثقافة الصناعية التاريخية القيّمة، سواءً التكنولوجية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المنشآت والآلات والمصانع والمناجم والبنية التحتية". وبعدها تم عرض نماذج وممارسات عالمية في عملية الحفاظ على التراث الصناعي.

وتفاعل المشاركون في ورشة العمل في حصر مبدئي لعدد من المواقع الصناعية القديمة التي ترتقي لأن تكون مواقع للتراث الصناعي، ويمكن إعادة تأهيلها وتسويقها كوجهات ثقافية وتعليمية وترفيهية.

وتأتي الورشة بعد إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن تأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي بدعم من وزارة الثقافة، إضافة إلى تأسيس برنامج يُعنى بالتراث الصناعي تحت مظلة وزارة الثقافة، وذلك في اجتماع عُقد في مقر الوزارة نهاية شهر مايو الماضي، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وجمع من الصناعيين والمتخصصين.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:52 PM

"الثقافة" تستعرض تنمية المواقع الحضارية للتاريخ الصناعي في المملكة

عبر ورشة عمل بحضور عدد من منسوبي القطاع العام والخاص

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عبدالله الراجحي - الرياض
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نظمت وزارة الثقافة ورشة عمل لبرنامج "التراث الصناعي" بالرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وتناولت الورشة سبل التعاون بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية المواقع التي تحمل دلالات حضارية للتاريخ الصناعي في المملكة، وحصرها في قاعدة بيانات وطنية.

وابتدأت الورشة بالتعريف ببرنامج التراث الصناعي الذي تسعى وزارة الثقافة من خلاله إلى المحافظة على هذا النوع من التراث وتطويره وتنميته، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم قائمة بجميع المواقع والمهتمين والجهات الداعمة للتراث الصناعي. وذلك تأكيدًا بأهمية المحافظة على التراث الصناعي لاعتبارات عدة منها دوره في تعزيز الهوية الوطنية، وإثراء الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز السياحة الداخلية، وكذلك وضع المملكة على خريطة التراث الصناعي العالمي.

وتم خلال الورشة تناول أبرز جوانب التراث الصناعي والذي يعد من الأنماط الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويُقصد به "الإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية، ويشمل بقايا الثقافة الصناعية التاريخية القيّمة، سواءً التكنولوجية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المنشآت والآلات والمصانع والمناجم والبنية التحتية". وبعدها تم عرض نماذج وممارسات عالمية في عملية الحفاظ على التراث الصناعي.

وتفاعل المشاركون في ورشة العمل في حصر مبدئي لعدد من المواقع الصناعية القديمة التي ترتقي لأن تكون مواقع للتراث الصناعي، ويمكن إعادة تأهيلها وتسويقها كوجهات ثقافية وتعليمية وترفيهية.

وتأتي الورشة بعد إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن تأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي بدعم من وزارة الثقافة، إضافة إلى تأسيس برنامج يُعنى بالتراث الصناعي تحت مظلة وزارة الثقافة، وذلك في اجتماع عُقد في مقر الوزارة نهاية شهر مايو الماضي، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وجمع من الصناعيين والمتخصصين.

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