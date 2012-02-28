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محافظ يدمة المكلف يستقبل مدير الهلال الأحمر السعودي بنجران

خلال جولته التفقدية للمحافظة

استقبل محافظ يدمة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبة، مدير عام الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، مهند بن صالح المحامض، والوفد المرافق له، خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ، بالزيارة، وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأمور التي من شأنها خدمة هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، والمراكز والقرى التابعة لها، كون محافظة يدمة، تقع بين مفترق العديد من الطرق المحورية، وارتباطها بعدد من المناطق المختلفة، مثل منطقتي الرياض، وعسير، وبعض محافظات المنطقة.

كما أشاد "العنزي" بالدور الملموس الذي يقدمه فرع الهلال الأحمر بالمحافظة ومركز سلطانة.

وأوضح "المحامض"، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى لتقديم الخدمات الإسعافيه وتطويرها.

وأعرب مدير عام الهلال الأحمر بنجران، في الختام، عن شكره وتقديره لمحافظ يدمه، على حسن الاستقبال، واهتمامه ومتابعة الأعمال وخدمات مركز الهلال الأحمر بالمحافظة.

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محافظ يدمة المكلف يستقبل مدير الهلال الأحمر السعودي بنجران
سبق

استقبل محافظ يدمة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبة، مدير عام الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، مهند بن صالح المحامض، والوفد المرافق له، خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ، بالزيارة، وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأمور التي من شأنها خدمة هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، والمراكز والقرى التابعة لها، كون محافظة يدمة، تقع بين مفترق العديد من الطرق المحورية، وارتباطها بعدد من المناطق المختلفة، مثل منطقتي الرياض، وعسير، وبعض محافظات المنطقة.

كما أشاد "العنزي" بالدور الملموس الذي يقدمه فرع الهلال الأحمر بالمحافظة ومركز سلطانة.

وأوضح "المحامض"، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى لتقديم الخدمات الإسعافيه وتطويرها.

وأعرب مدير عام الهلال الأحمر بنجران، في الختام، عن شكره وتقديره لمحافظ يدمه، على حسن الاستقبال، واهتمامه ومتابعة الأعمال وخدمات مركز الهلال الأحمر بالمحافظة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:33 PM

محافظ يدمة المكلف يستقبل مدير الهلال الأحمر السعودي بنجران

خلال جولته التفقدية للمحافظة

A A A
بندر آل عوض - نجران
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استقبل محافظ يدمة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبة، مدير عام الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، مهند بن صالح المحامض، والوفد المرافق له، خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ، بالزيارة، وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأمور التي من شأنها خدمة هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، والمراكز والقرى التابعة لها، كون محافظة يدمة، تقع بين مفترق العديد من الطرق المحورية، وارتباطها بعدد من المناطق المختلفة، مثل منطقتي الرياض، وعسير، وبعض محافظات المنطقة.

كما أشاد "العنزي" بالدور الملموس الذي يقدمه فرع الهلال الأحمر بالمحافظة ومركز سلطانة.

وأوضح "المحامض"، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى لتقديم الخدمات الإسعافيه وتطويرها.

وأعرب مدير عام الهلال الأحمر بنجران، في الختام، عن شكره وتقديره لمحافظ يدمه، على حسن الاستقبال، واهتمامه ومتابعة الأعمال وخدمات مركز الهلال الأحمر بالمحافظة.

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