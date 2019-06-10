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"أرماح الرياضية" توقع عقد أول موقع بمحافظة جدة

بالاتفاق مع "الشركة الموحدة للتطوير العقاري"

وقعت شركة أرماح الرياضية عقد أول موقع بمحافظة جدة "جدة تاون سكوير" ضمن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري، لتطوير مراكزها الرياضية الذكية في المملكة.

وقع عن الشركة الموحدة للتطوير العقاري الأمير بندر بن خالد آل سعود الرئيس العام للشركة، ومن جانب شركة أرماح الرئيس التنفيذي فهد بن علي الحقباني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة أرماح عبدالمحسن بن علي الحقباني، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالشركة الموحدة إبراهيم بن صالح المليك.

وقال الأمير بندر إن خطط التطوير الحديثة للمشاريع القادمة للشركة الموحدة للتطوير العقاري سوف تتفرد بتصاميم معمارية خلابة وعصرية، مبيناً أنها تشتمل على تفاصيل جمالية لواجهات المبنى والممشى، تتوسطه مسطحات خضراء متناغمة مع تطبيقات الإضاءة الحديثة، فيما يأتي كل ذلك في خدمة مفهوم المشاريع لخلق أيقونة عصرية حتى ينعم رواد تلك المشاريع بأفضل أنماط الحياة وبتجارب فريدة من متعة التسوق وتناول الطعام والترفيه.

وأشار إلى أن تلك المشاريع سوف تشكل الخطوات المقبلة في مسيرتها بعد أكثر من عشرة أعوام من الريادة في السوق السعودي في مجال تطوير مراكز التسوق الخارجية ببناء وتشغيل أكثر من 50 مركز تسوق حول المملكة حتى الآن.

وأكد فهد الحقباني أن الهدف من الاتفاقية هو تأسيس علاقة إستراتيجية والنمو مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري لتحقيق غايات الاستثمار الخاصة بالطرفين، خاصة وأن شركة الموحدة من الشركات الرائدة في مجالها وستساهم في تحقيق خطط أرماح التوسعية، وذلك بالفرص الواعدة التي تمتكلها في السوق العقارية.

وأضاف "الحقباني" أن مشروع الأندية الذكية الذي بدأت بإنشائه "أرماح"، سيتم عبر مواقع إستراتيجية ومناسبة لشرائح المجتمع، لافتاً إلى أنه تم تأمين أكثر من 10 مواقع حالياً لمواصلة السير نحو الانطلاقة القوية لتأسيس مفهوم جديد لصناعة الأندية الرياضية في المملكة.

ولفت إلى أن "أرماح" ستستمر في تعزيز الاتفاقيات مع الشركات والجهات الأبرز لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة التي تشهدها المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرماح الرياضية" توقع عقد أول موقع بمحافظة جدة
سبق

وقعت شركة أرماح الرياضية عقد أول موقع بمحافظة جدة "جدة تاون سكوير" ضمن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري، لتطوير مراكزها الرياضية الذكية في المملكة.

وقع عن الشركة الموحدة للتطوير العقاري الأمير بندر بن خالد آل سعود الرئيس العام للشركة، ومن جانب شركة أرماح الرئيس التنفيذي فهد بن علي الحقباني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة أرماح عبدالمحسن بن علي الحقباني، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالشركة الموحدة إبراهيم بن صالح المليك.

وقال الأمير بندر إن خطط التطوير الحديثة للمشاريع القادمة للشركة الموحدة للتطوير العقاري سوف تتفرد بتصاميم معمارية خلابة وعصرية، مبيناً أنها تشتمل على تفاصيل جمالية لواجهات المبنى والممشى، تتوسطه مسطحات خضراء متناغمة مع تطبيقات الإضاءة الحديثة، فيما يأتي كل ذلك في خدمة مفهوم المشاريع لخلق أيقونة عصرية حتى ينعم رواد تلك المشاريع بأفضل أنماط الحياة وبتجارب فريدة من متعة التسوق وتناول الطعام والترفيه.

وأشار إلى أن تلك المشاريع سوف تشكل الخطوات المقبلة في مسيرتها بعد أكثر من عشرة أعوام من الريادة في السوق السعودي في مجال تطوير مراكز التسوق الخارجية ببناء وتشغيل أكثر من 50 مركز تسوق حول المملكة حتى الآن.

وأكد فهد الحقباني أن الهدف من الاتفاقية هو تأسيس علاقة إستراتيجية والنمو مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري لتحقيق غايات الاستثمار الخاصة بالطرفين، خاصة وأن شركة الموحدة من الشركات الرائدة في مجالها وستساهم في تحقيق خطط أرماح التوسعية، وذلك بالفرص الواعدة التي تمتكلها في السوق العقارية.

وأضاف "الحقباني" أن مشروع الأندية الذكية الذي بدأت بإنشائه "أرماح"، سيتم عبر مواقع إستراتيجية ومناسبة لشرائح المجتمع، لافتاً إلى أنه تم تأمين أكثر من 10 مواقع حالياً لمواصلة السير نحو الانطلاقة القوية لتأسيس مفهوم جديد لصناعة الأندية الرياضية في المملكة.

ولفت إلى أن "أرماح" ستستمر في تعزيز الاتفاقيات مع الشركات والجهات الأبرز لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة التي تشهدها المملكة.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
07:34 PM

"أرماح الرياضية" توقع عقد أول موقع بمحافظة جدة

بالاتفاق مع "الشركة الموحدة للتطوير العقاري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت شركة أرماح الرياضية عقد أول موقع بمحافظة جدة "جدة تاون سكوير" ضمن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري، لتطوير مراكزها الرياضية الذكية في المملكة.

وقع عن الشركة الموحدة للتطوير العقاري الأمير بندر بن خالد آل سعود الرئيس العام للشركة، ومن جانب شركة أرماح الرئيس التنفيذي فهد بن علي الحقباني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة أرماح عبدالمحسن بن علي الحقباني، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالشركة الموحدة إبراهيم بن صالح المليك.

وقال الأمير بندر إن خطط التطوير الحديثة للمشاريع القادمة للشركة الموحدة للتطوير العقاري سوف تتفرد بتصاميم معمارية خلابة وعصرية، مبيناً أنها تشتمل على تفاصيل جمالية لواجهات المبنى والممشى، تتوسطه مسطحات خضراء متناغمة مع تطبيقات الإضاءة الحديثة، فيما يأتي كل ذلك في خدمة مفهوم المشاريع لخلق أيقونة عصرية حتى ينعم رواد تلك المشاريع بأفضل أنماط الحياة وبتجارب فريدة من متعة التسوق وتناول الطعام والترفيه.

وأشار إلى أن تلك المشاريع سوف تشكل الخطوات المقبلة في مسيرتها بعد أكثر من عشرة أعوام من الريادة في السوق السعودي في مجال تطوير مراكز التسوق الخارجية ببناء وتشغيل أكثر من 50 مركز تسوق حول المملكة حتى الآن.

وأكد فهد الحقباني أن الهدف من الاتفاقية هو تأسيس علاقة إستراتيجية والنمو مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري لتحقيق غايات الاستثمار الخاصة بالطرفين، خاصة وأن شركة الموحدة من الشركات الرائدة في مجالها وستساهم في تحقيق خطط أرماح التوسعية، وذلك بالفرص الواعدة التي تمتكلها في السوق العقارية.

وأضاف "الحقباني" أن مشروع الأندية الذكية الذي بدأت بإنشائه "أرماح"، سيتم عبر مواقع إستراتيجية ومناسبة لشرائح المجتمع، لافتاً إلى أنه تم تأمين أكثر من 10 مواقع حالياً لمواصلة السير نحو الانطلاقة القوية لتأسيس مفهوم جديد لصناعة الأندية الرياضية في المملكة.

ولفت إلى أن "أرماح" ستستمر في تعزيز الاتفاقيات مع الشركات والجهات الأبرز لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة التي تشهدها المملكة.

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