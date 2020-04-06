إندونيسيا: أكبر ارتفاع يومي في الإصابات بـ"كورونا" بتسجيل 218 حالة

تستعد للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم الاثنين، عن تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة، طبقاً لـ"رويترز".



وتعد الإصابات الجديدة أكبر ارتفاع يومي منذ الإعلان عن بدء انتشار المرض في رابع أكبر دول العالم سكاناً.



وأضاف "يوريانتو" أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصاً.



وكان الرئيس جوكو ويدودو قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة؛ في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.



وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين، في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في سجونها المكدسة.