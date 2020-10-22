الجوف.. نجاح عملية لإصلاح وتثبيت أنسجة ممزقة لكتف مريض

أجراها الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا

نجح الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، في إجراء عملية نوعية لمريض يبلغ من العمر 57 عامًا؛ كان يعاني من إصابة قديمة وهي تمزق كامل في أوتار مدور الكتف "العضلات الرباعية" (rotator cuff tear).

وقد أجريت العملية عن طريق المنظار الجراحي، حيث تم استخدام خيوط خاصة تزرع في العظم.

وباستخدام أربع فتحات صغيرة بالمنظار، تمت خياطة كامل الأوتار وإرجاعها الى مكانها الطبيعي، وتكللت العملية بالنجاح وخرج المريض من المستشفى لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي.

يُذكر أن هذا النوع من العمليات الجراحية يحتاج إلى مراكز طبية متقدمة ومتخصصة وأجهزة وأدوات خاصة، في ظل الدعم الكامل من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف تجهيز وتوفير كافة الأجهزة والأدوات الخاصة لإتمام العملية، استمرارًا للتعاون المشترك بين "صحة الجوف" وجامعة الجوف ممثلة في كلية الطب.