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"كورونا" ينشر عدواه بين 18980 بريطانيًّا خلال يوم

تسجيل 138 حالة وفاة جديدة

سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.

وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينشر عدواه بين 18980 بريطانيًّا خلال يوم
سبق

سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.

وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
07:33 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 18980 بريطانيًّا خلال يوم

تسجيل 138 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.

وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".

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