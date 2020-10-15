"كورونا" ينشر عدواه بين 18980 بريطانيًّا خلال يوم

سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.
وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".
سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.
وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.
وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".
سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.
وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".