وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".

سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.

"كورونا" ينشر عدواه بين 18980 بريطانيًّا خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-15 سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا. وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 07:33 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 18980 بريطانيًّا خلال يوم تسجيل 138 حالة وفاة جديدة





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سجلت بريطانيا 18980 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، و138 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا.

وانخفض الرقم اليومي للحالات من 19724 أمس، في حين أن عدد الوفيات بدا مستقرًّا، وفقًا لـ"رويترز".