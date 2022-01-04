الملك يجدد التأكيد على استمرار نهج الدولة في العمل بشريعة الإسلام واتخاذ مبدأ الشورى منهجًا للحكم

خادم الحرمين ترأس جلسة "الوزراء" وشكر "الشورى" على جهوده في الاضطلاع بالمهام المسندة إليه

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه خادم الحرمين شكره لـ #مجلس_الشورى على جهوده في الاضطلاع بالاختصاصات والمهام المسندة إليه، كما جدّد التأكيد على استمرار نهج الدولة الذي سارت عليه منذ تأسيسها، في العمل بشريعة الإسلام واتخاذ مبدأ الشورى منهجًا للحكم.

واستعرض مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون المشترك، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى مجالات أشمل.

كما تناول عددًا من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها؛ بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.