رسمياً.. فهد المفرج يستقيل من إدارة الكرة في الهلال

وافق عبدالله الجربوع رئيس نادي الهلال المكلف على الاستقالة التي تقدم بها فهد المفرج، المشرف العام على إدارة الكرة في النادي.

وثمنت الإدارة الجهود الكبيرة التي بذلها المفرج طوال فترة عمله بالنادي، حيث حقق مع النادي العديد من البطولات فترة إشرافه على إدارة الكرة، مقدمين شكرهم للمفرج على عمله الاحترافي وإخلاصه امتداداً لما قدمه كلاعب في الفريق.