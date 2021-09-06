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الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة

في التصفيات الآسيوية النهائية لمونديال 2022

حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحالها في العاصمة العمانية "مسقط"، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب عمان مساء غد الثلاثاء على ملعب "مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار مسقط الدولي: عبدالله العنزي سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان، ومحسن المسروري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وفهد الرئيسي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم.

من جانبه، قدّم ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره وتقديره لسفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان، وللاتحاد العماني لكرة القدم على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة عند وصولها للسلطنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة
سبق

حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحالها في العاصمة العمانية "مسقط"، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب عمان مساء غد الثلاثاء على ملعب "مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار مسقط الدولي: عبدالله العنزي سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان، ومحسن المسروري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وفهد الرئيسي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم.

من جانبه، قدّم ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره وتقديره لسفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان، وللاتحاد العماني لكرة القدم على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة عند وصولها للسلطنة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
02:04 PM

الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة

في التصفيات الآسيوية النهائية لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحالها في العاصمة العمانية "مسقط"، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب عمان مساء غد الثلاثاء على ملعب "مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار مسقط الدولي: عبدالله العنزي سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان، ومحسن المسروري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وفهد الرئيسي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم.

من جانبه، قدّم ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره وتقديره لسفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان، وللاتحاد العماني لكرة القدم على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة عند وصولها للسلطنة.

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