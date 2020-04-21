النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفرة المعروض وتنوعه يرفع الحركة الشرائية بأسواق الأنعام بمكة

أحد البائعين: الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال رمضان

تشهد أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة، حركة شرائية من قِبَل المواطنين والمقيمين؛ خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتتميز الأسواق بوفرة المعروض وتنوعها من جمال وعجول وضأن وماعز؛ بينما يفضل بعض المستهلكين الشراء بواسطة التطبيقات المتخصصة في تسويق اللحوم وإيصالها إلى المنازل.

وباستعراض حال حركة العرض والطلب بأسواق الأغنام والماشية في الموقع الجديد بالعكيشية وبعض المواقع الأخرى؛ سجلت أسعار الأغنام ارتفاعًا متفاوتًا بحسب النوع بنسبة 15- 35% ليصل سعر الخروف الحري ما بين 1100- 1400 ريال، وقفز سعر السواكني من 1300 إلى 1600 ريال، وسعر الأغنام الرومانية ما بين 900- 1100 ريال.

ويزداد الاستهلاك المحلي للحوم بمكة المكرمة خلال شهر رمضان؛ نظرًا لتنوع مواد السفرة المكية؛ وهو ما أكده أيمن الصاعدي.

وقال محسن الهذلي أحد بائعي الأغنام: الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال الشهر الفضيل وزيادة أسعار الأغنام والمواشي يرجع لزيادة الطلب وقلة المستورد خاصة السواكني.

وأشار إلى انتعاش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على أسواق الأغنام بالعكيشية والمواقع الأخرى لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما زادت من فرقها الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفرة المعروض وتنوعه يرفع الحركة الشرائية بأسواق الأنعام بمكة
سبق

تشهد أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة، حركة شرائية من قِبَل المواطنين والمقيمين؛ خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتتميز الأسواق بوفرة المعروض وتنوعها من جمال وعجول وضأن وماعز؛ بينما يفضل بعض المستهلكين الشراء بواسطة التطبيقات المتخصصة في تسويق اللحوم وإيصالها إلى المنازل.

وباستعراض حال حركة العرض والطلب بأسواق الأغنام والماشية في الموقع الجديد بالعكيشية وبعض المواقع الأخرى؛ سجلت أسعار الأغنام ارتفاعًا متفاوتًا بحسب النوع بنسبة 15- 35% ليصل سعر الخروف الحري ما بين 1100- 1400 ريال، وقفز سعر السواكني من 1300 إلى 1600 ريال، وسعر الأغنام الرومانية ما بين 900- 1100 ريال.

ويزداد الاستهلاك المحلي للحوم بمكة المكرمة خلال شهر رمضان؛ نظرًا لتنوع مواد السفرة المكية؛ وهو ما أكده أيمن الصاعدي.

وقال محسن الهذلي أحد بائعي الأغنام: الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال الشهر الفضيل وزيادة أسعار الأغنام والمواشي يرجع لزيادة الطلب وقلة المستورد خاصة السواكني.

وأشار إلى انتعاش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على أسواق الأغنام بالعكيشية والمواقع الأخرى لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما زادت من فرقها الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:37 PM

وفرة المعروض وتنوعه يرفع الحركة الشرائية بأسواق الأنعام بمكة

أحد البائعين: الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال رمضان

أرشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
3,076

تشهد أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة، حركة شرائية من قِبَل المواطنين والمقيمين؛ خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتتميز الأسواق بوفرة المعروض وتنوعها من جمال وعجول وضأن وماعز؛ بينما يفضل بعض المستهلكين الشراء بواسطة التطبيقات المتخصصة في تسويق اللحوم وإيصالها إلى المنازل.

وباستعراض حال حركة العرض والطلب بأسواق الأغنام والماشية في الموقع الجديد بالعكيشية وبعض المواقع الأخرى؛ سجلت أسعار الأغنام ارتفاعًا متفاوتًا بحسب النوع بنسبة 15- 35% ليصل سعر الخروف الحري ما بين 1100- 1400 ريال، وقفز سعر السواكني من 1300 إلى 1600 ريال، وسعر الأغنام الرومانية ما بين 900- 1100 ريال.

ويزداد الاستهلاك المحلي للحوم بمكة المكرمة خلال شهر رمضان؛ نظرًا لتنوع مواد السفرة المكية؛ وهو ما أكده أيمن الصاعدي.

وقال محسن الهذلي أحد بائعي الأغنام: الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال الشهر الفضيل وزيادة أسعار الأغنام والمواشي يرجع لزيادة الطلب وقلة المستورد خاصة السواكني.

وأشار إلى انتعاش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على أسواق الأغنام بالعكيشية والمواقع الأخرى لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما زادت من فرقها الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة