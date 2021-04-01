"سار" تخصص حسابًا عبر تويتر لخدمة حجوزات قطارات الشرق والشمال
تستقبل من خلاله جميع استفسارات العملاء وملاحظاتكم
خصصت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الحساب Saudi_Railways@ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخدمة العملاء المتعلقة بحجوزات قطار الشرق، وقطار الشمال.
وفي هذا السياق قالت "الخطوط الحديدية": "مسافرينا الأعزاء، ابتداءً من اليوم سيتم تخصيص هذا الحساب ليصبح الحساب الرسمي الخاص بخدمة عملاء @SARSaudiRailway ؛ حيث نستقبل من خلاله جميع استفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بـ #قطار_الشرق و #قطار_الشمال".
"سار" تخصص حسابًا عبر تويتر لخدمة حجوزات قطارات الشرق والشمال
منصور الشلاقيسبق2021-04-01
خصصت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الحساب Saudi_Railways@ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخدمة العملاء المتعلقة بحجوزات قطار الشرق، وقطار الشمال.
وفي هذا السياق قالت "الخطوط الحديدية": "مسافرينا الأعزاء، ابتداءً من اليوم سيتم تخصيص هذا الحساب ليصبح الحساب الرسمي الخاص بخدمة عملاء @SARSaudiRailway ؛ حيث نستقبل من خلاله جميع استفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بـ #قطار_الشرق و #قطار_الشمال".
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
07:52 PM
"سار" تخصص حسابًا عبر تويتر لخدمة حجوزات قطارات الشرق والشمال
خصصت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الحساب Saudi_Railways@ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخدمة العملاء المتعلقة بحجوزات قطار الشرق، وقطار الشمال.
وفي هذا السياق قالت "الخطوط الحديدية": "مسافرينا الأعزاء، ابتداءً من اليوم سيتم تخصيص هذا الحساب ليصبح الحساب الرسمي الخاص بخدمة عملاء @SARSaudiRailway ؛ حيث نستقبل من خلاله جميع استفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بـ #قطار_الشرق و #قطار_الشمال".