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تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وبرنت عند 69.73 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.4% مسجلة 67.44

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بأن تظل المكاسب محدودة في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأعلنت الصين، الاثنين، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" خلال الموجة الجديدة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، والتي تعد الأولى منذ بدء تفشي الجائحة في نهاية 2019.

وأكدت شركة التحليل المالي "إيه إن زد" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن ما يحدث في الصين يضغط بالفعل على التنقل؛ مشيرة إلى تراجع نسبة إشغال المقاعد على متن الخطوط الجوية الصينية 32% في أسبوع.

فيما ذكرت مؤسسة "فاندا إنسيتس" Vanda Insights "فاندانا هاري" في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن سياسة الصين المتعلقة بالوصول إلى مستوى "صفر إصابات"، تشير إلى أن القيود قد تستمر؛ مما يقوض استهلاك الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.2% إلى 69.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.4% مسجلة 67.44 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وبرنت عند 69.73 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بأن تظل المكاسب محدودة في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأعلنت الصين، الاثنين، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" خلال الموجة الجديدة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، والتي تعد الأولى منذ بدء تفشي الجائحة في نهاية 2019.

وأكدت شركة التحليل المالي "إيه إن زد" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن ما يحدث في الصين يضغط بالفعل على التنقل؛ مشيرة إلى تراجع نسبة إشغال المقاعد على متن الخطوط الجوية الصينية 32% في أسبوع.

فيما ذكرت مؤسسة "فاندا إنسيتس" Vanda Insights "فاندانا هاري" في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن سياسة الصين المتعلقة بالوصول إلى مستوى "صفر إصابات"، تشير إلى أن القيود قد تستمر؛ مما يقوض استهلاك الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.2% إلى 69.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.4% مسجلة 67.44 دولارًا للبرميل.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
10:59 AM

تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وبرنت عند 69.73 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.4% مسجلة 67.44

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بأن تظل المكاسب محدودة في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأعلنت الصين، الاثنين، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" خلال الموجة الجديدة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، والتي تعد الأولى منذ بدء تفشي الجائحة في نهاية 2019.

وأكدت شركة التحليل المالي "إيه إن زد" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن ما يحدث في الصين يضغط بالفعل على التنقل؛ مشيرة إلى تراجع نسبة إشغال المقاعد على متن الخطوط الجوية الصينية 32% في أسبوع.

فيما ذكرت مؤسسة "فاندا إنسيتس" Vanda Insights "فاندانا هاري" في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن سياسة الصين المتعلقة بالوصول إلى مستوى "صفر إصابات"، تشير إلى أن القيود قد تستمر؛ مما يقوض استهلاك الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.2% إلى 69.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.4% مسجلة 67.44 دولارًا للبرميل.

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