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إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ 36 مليوناً والوفيات تتخطى المليون

الولايات المتحدة تتصدّر بـأكثر من 7.6 مليون إصابة و215 ألف وفاة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة الـ 35 مليون حالة، فيما تخطت الوفيات المليون.

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35 مليوناً و709955 حالة.

وكشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى مليون و46079 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ 26 مليونا و878379 حالة.

وبحسب روسيا اليوم لا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بتخطيها 7.6 مليون إصابة، وأكثر من 215 ألف وفاة، تليها الهند بما يزيد على 6.6 مليون إصابة، وأكثر من 103 آلاف وفاة، ثم البرازيل التي قاربت 5 ملايين إصابة، وأكثر من 146 ألف وفاة.

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إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ 36 مليوناً والوفيات تتخطى المليون
سبق

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة الـ 35 مليون حالة، فيما تخطت الوفيات المليون.

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35 مليوناً و709955 حالة.

وكشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى مليون و46079 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ 26 مليونا و878379 حالة.

وبحسب روسيا اليوم لا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بتخطيها 7.6 مليون إصابة، وأكثر من 215 ألف وفاة، تليها الهند بما يزيد على 6.6 مليون إصابة، وأكثر من 103 آلاف وفاة، ثم البرازيل التي قاربت 5 ملايين إصابة، وأكثر من 146 ألف وفاة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:20 PM

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ 36 مليوناً والوفيات تتخطى المليون

الولايات المتحدة تتصدّر بـأكثر من 7.6 مليون إصابة و215 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة الـ 35 مليون حالة، فيما تخطت الوفيات المليون.

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35 مليوناً و709955 حالة.

وكشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى مليون و46079 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ 26 مليونا و878379 حالة.

وبحسب روسيا اليوم لا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بتخطيها 7.6 مليون إصابة، وأكثر من 215 ألف وفاة، تليها الهند بما يزيد على 6.6 مليون إصابة، وأكثر من 103 آلاف وفاة، ثم البرازيل التي قاربت 5 ملايين إصابة، وأكثر من 146 ألف وفاة.

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,649
2.5 مليار ..

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