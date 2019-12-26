4 آلاف نزيل ونزيلة يؤدون اختباراتهم النهائية في سجون وإصلاحيات المملكة

بعد تجهيز القاعات بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن الجو الهادئ

تقدم أكثر من أربعة آلاف نزيل ونزيلة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي في مراحل التعليم المختلفة في سجون مناطق المملكة.

وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات مرحلة تعليم الكبار "محو أمية" 900 نزيل، والمرحلة المتوسطة 1000 نزيل، والمرحلة الثانوية 1500 نزيل، والمرحلة الجامعية أكثر من 700 نزيل.

وهيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم، وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في جوٍ هادئ ومناسب.

وتتعاون المديرية العامة للسجون في ذلك مع وزارة التعليم، ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق، لتقديم المناهج والشرح للنزلاء والنزيلات داخل السجون طيلة السنه من خلال مدارس متكاملة التجهيزات ومعلمين أكفاء وأعضاء هيئات تدريس في العديد من التخصصات الجامعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار إدراك المديرية العامة للسجون لأهمية التعليم في إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا للمجتمع أفضل مما كانوا، متسلحين بالعلم والمعرفة، وواثقين بأنفسهم مما يساعدهم في تجاوز مرحلة ما بعد قضاء العقوبة ويسهل مهمة الجهات الداعمة للنزيل فيما يخص مرحلة الرعاية اللاحقة لما بعد المحكومية.