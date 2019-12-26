النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 آلاف نزيل ونزيلة يؤدون اختباراتهم النهائية في سجون وإصلاحيات المملكة

بعد تجهيز القاعات بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن الجو الهادئ

تقدم أكثر من أربعة آلاف نزيل ونزيلة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي في مراحل التعليم المختلفة في سجون مناطق المملكة.

وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات مرحلة تعليم الكبار "محو أمية" 900 نزيل، والمرحلة المتوسطة 1000 نزيل، والمرحلة الثانوية 1500 نزيل، والمرحلة الجامعية أكثر من 700 نزيل.

وهيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم، وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في جوٍ هادئ ومناسب.

وتتعاون المديرية العامة للسجون في ذلك مع وزارة التعليم، ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق، لتقديم المناهج والشرح للنزلاء والنزيلات داخل السجون طيلة السنه من خلال مدارس متكاملة التجهيزات ومعلمين أكفاء وأعضاء هيئات تدريس في العديد من التخصصات الجامعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار إدراك المديرية العامة للسجون لأهمية التعليم في إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا للمجتمع أفضل مما كانوا، متسلحين بالعلم والمعرفة، وواثقين بأنفسهم مما يساعدهم في تجاوز مرحلة ما بعد قضاء العقوبة ويسهل مهمة الجهات الداعمة للنزيل فيما يخص مرحلة الرعاية اللاحقة لما بعد المحكومية.

المديرية العامة للسجون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 آلاف نزيل ونزيلة يؤدون اختباراتهم النهائية في سجون وإصلاحيات المملكة
سبق

تقدم أكثر من أربعة آلاف نزيل ونزيلة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي في مراحل التعليم المختلفة في سجون مناطق المملكة.

وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات مرحلة تعليم الكبار "محو أمية" 900 نزيل، والمرحلة المتوسطة 1000 نزيل، والمرحلة الثانوية 1500 نزيل، والمرحلة الجامعية أكثر من 700 نزيل.

وهيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم، وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في جوٍ هادئ ومناسب.

وتتعاون المديرية العامة للسجون في ذلك مع وزارة التعليم، ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق، لتقديم المناهج والشرح للنزلاء والنزيلات داخل السجون طيلة السنه من خلال مدارس متكاملة التجهيزات ومعلمين أكفاء وأعضاء هيئات تدريس في العديد من التخصصات الجامعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار إدراك المديرية العامة للسجون لأهمية التعليم في إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا للمجتمع أفضل مما كانوا، متسلحين بالعلم والمعرفة، وواثقين بأنفسهم مما يساعدهم في تجاوز مرحلة ما بعد قضاء العقوبة ويسهل مهمة الجهات الداعمة للنزيل فيما يخص مرحلة الرعاية اللاحقة لما بعد المحكومية.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
03:01 PM

4 آلاف نزيل ونزيلة يؤدون اختباراتهم النهائية في سجون وإصلاحيات المملكة

بعد تجهيز القاعات بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن الجو الهادئ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
210

تقدم أكثر من أربعة آلاف نزيل ونزيلة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي في مراحل التعليم المختلفة في سجون مناطق المملكة.

وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات مرحلة تعليم الكبار "محو أمية" 900 نزيل، والمرحلة المتوسطة 1000 نزيل، والمرحلة الثانوية 1500 نزيل، والمرحلة الجامعية أكثر من 700 نزيل.

وهيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم، وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في جوٍ هادئ ومناسب.

وتتعاون المديرية العامة للسجون في ذلك مع وزارة التعليم، ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق، لتقديم المناهج والشرح للنزلاء والنزيلات داخل السجون طيلة السنه من خلال مدارس متكاملة التجهيزات ومعلمين أكفاء وأعضاء هيئات تدريس في العديد من التخصصات الجامعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار إدراك المديرية العامة للسجون لأهمية التعليم في إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا للمجتمع أفضل مما كانوا، متسلحين بالعلم والمعرفة، وواثقين بأنفسهم مما يساعدهم في تجاوز مرحلة ما بعد قضاء العقوبة ويسهل مهمة الجهات الداعمة للنزيل فيما يخص مرحلة الرعاية اللاحقة لما بعد المحكومية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,858
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,506
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,870
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,389

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة