من تونس وأفغانستان والهند والفلبين.. آخر مستجدات "الجائحة"

عدد المتعافين عالمياً 653,233 حالة والوفيات 170,566 حالة

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، إلا أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره وحصد الأرواح، مع تسجيل 2,490,421 حالة اصابة حول العام فيما بلغ عدد المتعافين 653,233 حالة والوفيات 170,566 حالة.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766.212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصاً على الأقل.

والدول الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 24114 وفاة من أصل 181228 إصابة، ثم إسبانيا مع 20852 وفاة من أصل 200210 إصابات، وفرنسا مع 20.265 وفاة من أصل 155383 إصابة، والمملكة المتحدة مع 16509 وفيات من أصل 124743 إصابة.

وفيما يلي رصد لآخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

أفغانستان

قالت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم، إنه تم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1092 حالة.

الهند

سجلت السلطات الصحية في الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 18601 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 590، فيما تماثلت 3252 حالة للشفاء.

الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم، تسجيل 9 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا.