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رعب كورونا.. شاهد لحظة "هروب" مستشار رئيس وزراء بريطانيا

عقب إعلان إصابة جونسون بالفيروس

تداولٌ كبيرٌ شهده مقطع فيديو لـ"هروب" كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني من مقرّ رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد.

وحسب "CNN" بالعربية: شوهد دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون، وهو يهرب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في منزله، فضلًا عن الإعلان عن إصابة وزير الصحة البريطاني بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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رعب كورونا.. شاهد لحظة "هروب" مستشار رئيس وزراء بريطانيا
سبق

تداولٌ كبيرٌ شهده مقطع فيديو لـ"هروب" كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني من مقرّ رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد.

وحسب "CNN" بالعربية: شوهد دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون، وهو يهرب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في منزله، فضلًا عن الإعلان عن إصابة وزير الصحة البريطاني بالفيروس.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:00 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:56 PM

رعب كورونا.. شاهد لحظة "هروب" مستشار رئيس وزراء بريطانيا

عقب إعلان إصابة جونسون بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
51,360

تداولٌ كبيرٌ شهده مقطع فيديو لـ"هروب" كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني من مقرّ رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد.

وحسب "CNN" بالعربية: شوهد دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون، وهو يهرب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في منزله، فضلًا عن الإعلان عن إصابة وزير الصحة البريطاني بالفيروس.

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