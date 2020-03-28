رعب كورونا.. شاهد لحظة "هروب" مستشار رئيس وزراء بريطانيا

عقب إعلان إصابة جونسون بالفيروس

تداولٌ كبيرٌ شهده مقطع فيديو لـ"هروب" كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني من مقرّ رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد.



وحسب "CNN" بالعربية: شوهد دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون، وهو يهرب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة.



الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في منزله، فضلًا عن الإعلان عن إصابة وزير الصحة البريطاني بالفيروس.