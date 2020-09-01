"زين السعودية" تطلق باقات للطلّاب والمعلّمين بميزة التصفّح المجاني

تواصل دعمها التعليم عن بُعد في المملكة.. تصفح مجاني للمواقع التعليمية

أعلنت "زين السعودية" عن إطلاقها باقات جديدة تخدم التعلّم عن بُعد، بقيمة تنافسية، ستمنح الطلّاب والمعلّمين في المملكة ميزة التصفّح المجاني لجميع المواقع التعليمية الخاصة بوزارة التعليم، والتطبيقات المعتمدة في مدارس المملكة، من دون أن يترتّب على ذلك أي استهلاك لرصيد الباقة.

الأولى موجّهة للطلاب بقيمة 50 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، توفّر بيانات لامحدودة لبوابة "عين" ومنصّة "مدرستي" وتطبيق تيمز وحضور الحصص الدراسية عن بُعد. والثانية مخصّصة للمعلّمين عبر عرض خاص يضم لابتوب مجانياً، وراوتر الجيل الخامس، وسعة لإنترنت الجيل الخامس تبلغ 100 غيغابايت مع تصفّح لامحدود لمنصّات: "مدرستي"، Teams، Zoom وSkype، فقط بـ 300 ريال شهرياً.

كما أطلقت الشركة ومن منطلق دعم الشركة للمسيرة التعليمية والمبادرة الاجتماعية، ولمدة شهر خصماً بنسبة 50% على "زين فايبر" للمشتركين الجدد. وتأتي هذه العروض من "زين السعودية" لتواكب قرار وزارة التعليم السعودية باعتماد التعليم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي 2020-2021، حرصاً على سلامة الطلاب، واستمراراً لجهود المملكة في الحد من انتشار جائحة "كورونا المستجد".

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى أن "التزام الشركة بدعم قطاع التعليم إنما هو التزام بالوطن وأجياله القادمة، والذين هم قادة المستقبل لتحقيق تطلّعات وطننا الطموحة، ومستقبل أفضل لبلادنا، مستنيرين بحكمة قيادتنا الرشيدة وخريطة الطريق نحو الازدهار والنمو المتمثّلة برؤية المملكة 2030. كما نؤكد في الشركة استعدادنا ببنية تحتية قوية، وتطوير للشبكة التي تُعد الأكثر تقدّماً في المنطقة، مع الاستمرار بالتوسّع لنشر تغطية الجيل الخامس على أعلى نطاق، مستهدفين مدناً جديدة وتوسعاً أكبرَ في المدن التي تمت تغطيتها بالجيل الخامس مسبقاً، ويتم ذلك عن طريق تحديث خرائط التغطية بشكل شهري على موقع الشركة".

الجدير بالذكر أن "زين السعودية" تقدّم أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) التي تصل إلى كل مناطق المملكة متمثلة بـ 38 مدينة، حيث إن تميّزها في نشر شبكة الجيل الخامس جعلها تتبوأ المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة إدارية في المملكة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما كانت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية" بحسب التقرير عينه، الأسرع في الوصول إلى تطبيقيّ Zoom ومايكروسوفتTeams، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب إلكترونية، بحسب التقرير، شملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends. تأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة، في حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.