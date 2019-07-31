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حدث في أمريكا .. الشرطة تقبض على الطيّار قبل إقلاعه بالطائرة

لم تُوجَّه إليه أيّ تهم حتى الآن في انتظار تقرير طبي يستغرق أسبوعاً

أخرجت السلطات طيّاراً من على رحلة تابعة لشركة دلتا الأمريكية قبل إقلاعها، وأُلقي القبض عليه بعد الاشتباه في أنه تحت تأثير الكحول.

وقال موقع قناة "الحرة"، في مطار مينابولس سانت بول الدولي في ولاية مينيسوتا، أُلقي القبض على الطيّار غابرييل ليل شرودر؛ بعد تحقيقٍ أجرته شرطة المطار.

وشُوهد الطيّار وهو يغادر صفاً للتفتيش على طواقم الرحلات قبل أن يعود إليه مجدّداً، وهو ما أثار شكوك الشرطة.

وعُثر بحوزة شرودر؛ على صندوق مشروبات كحولية بعد اعتقاله.

ولم تُوجِّه السلطات إلى الطيّار أيّ تهمٍ حتى الآن، في انتظار تقرير طبي قد يستغرق أسبوعاً.

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حدث في أمريكا .. الشرطة تقبض على الطيّار قبل إقلاعه بالطائرة
سبق

أخرجت السلطات طيّاراً من على رحلة تابعة لشركة دلتا الأمريكية قبل إقلاعها، وأُلقي القبض عليه بعد الاشتباه في أنه تحت تأثير الكحول.

وقال موقع قناة "الحرة"، في مطار مينابولس سانت بول الدولي في ولاية مينيسوتا، أُلقي القبض على الطيّار غابرييل ليل شرودر؛ بعد تحقيقٍ أجرته شرطة المطار.

وشُوهد الطيّار وهو يغادر صفاً للتفتيش على طواقم الرحلات قبل أن يعود إليه مجدّداً، وهو ما أثار شكوك الشرطة.

وعُثر بحوزة شرودر؛ على صندوق مشروبات كحولية بعد اعتقاله.

ولم تُوجِّه السلطات إلى الطيّار أيّ تهمٍ حتى الآن، في انتظار تقرير طبي قد يستغرق أسبوعاً.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:57 AM

حدث في أمريكا .. الشرطة تقبض على الطيّار قبل إقلاعه بالطائرة

لم تُوجَّه إليه أيّ تهم حتى الآن في انتظار تقرير طبي يستغرق أسبوعاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخرجت السلطات طيّاراً من على رحلة تابعة لشركة دلتا الأمريكية قبل إقلاعها، وأُلقي القبض عليه بعد الاشتباه في أنه تحت تأثير الكحول.

وقال موقع قناة "الحرة"، في مطار مينابولس سانت بول الدولي في ولاية مينيسوتا، أُلقي القبض على الطيّار غابرييل ليل شرودر؛ بعد تحقيقٍ أجرته شرطة المطار.

وشُوهد الطيّار وهو يغادر صفاً للتفتيش على طواقم الرحلات قبل أن يعود إليه مجدّداً، وهو ما أثار شكوك الشرطة.

وعُثر بحوزة شرودر؛ على صندوق مشروبات كحولية بعد اعتقاله.

ولم تُوجِّه السلطات إلى الطيّار أيّ تهمٍ حتى الآن، في انتظار تقرير طبي قد يستغرق أسبوعاً.

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