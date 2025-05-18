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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

7 مدن سعودية تسجل 2156 إصابة جديدة بـ"كورونا".. بينها الرياض بـ642

مكة 510 وجدة 305 والمدينة 245 والدمام 174 والهفوف 247 والخبر 133

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والهفوف، والخبر" 2156 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2593 حالة.

وتوزعت الـ2156 حالة على: الرياض 642، ومكة 510، وجدة 305، والمدينة 245، والدمام 174، والهفوف 247، والخبر 133 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 57345 حالة، منها 28277 حالة نشطة، و237 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 28748 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 320 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 مدن سعودية تسجل 2156 إصابة جديدة بـ"كورونا".. بينها الرياض بـ642
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والهفوف، والخبر" 2156 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2593 حالة.

وتوزعت الـ2156 حالة على: الرياض 642، ومكة 510، وجدة 305، والمدينة 245، والدمام 174، والهفوف 247، والخبر 133 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 57345 حالة، منها 28277 حالة نشطة، و237 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 28748 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 320 حالة وفاة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:05 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:42 PM

7 مدن سعودية تسجل 2156 إصابة جديدة بـ"كورونا".. بينها الرياض بـ642

مكة 510 وجدة 305 والمدينة 245 والدمام 174 والهفوف 247 والخبر 133

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,813

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والهفوف، والخبر" 2156 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2593 حالة.

وتوزعت الـ2156 حالة على: الرياض 642، ومكة 510، وجدة 305، والمدينة 245، والدمام 174، والهفوف 247، والخبر 133 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 57345 حالة، منها 28277 حالة نشطة، و237 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 28748 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 320 حالة وفاة.

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