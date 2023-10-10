جامعة الملك خالد تنظم ندوة "الصحة النفسية" بالتعاون مع جمعية الإرشاد الأسري

تقام عن بعد عبر برنامج "زووم" يوم الأحد المقبل الساعة السابعة مساء

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية (قسم علم النفس) بالتعاون مع جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة الندوة العلمية لليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار (الصحة النفسية للجميع).

وتفصيلاً، يشارك في الندوة كل من الدكتور محمد القحطاني للحديث عن الصحة النفسية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، والدكتور أحمد الزيداني عن الصحة النفسية في الأزمات والتغيرات الكبرى، ­­والأستاذ جزاء المطيري عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الصحة النفسية، والدكتورة خديجة آل معدي عن الصحة النفسية للمرأة، والدكتور جبران يحيى عن الصحة النفسية للأطفال والشباب.

ومن المقرر أن تقام الندوة عن بعد عبر برنامج "زووم" يوم الأحد المقبل من الساعة 7 مساء حتى 9 مساء والدعوة عامة للجنسين.

يذكر أن تفعيل مثل هذه الأيام العالمية هو أسلوب للتعريف بأهمية الصحة النفسية والمختصّين فيها والحاجة لهم، كما تهدف مثل هذه الندوات إلى أهمية رفع وعي المجتمع السعودي، ويسعدنا حضوركم ومشاركتكم.

لحضور الندوة يمكن المسح على الباركود: