تنظمها جمعية الدعوة.. انطلاق الدورة العلمية الأولى بـ"أجياد مكة" بحضور 300 طالب علم

تقام بجامع حسين عرب بالهجرة.. وتستمر حتى 10 جمادى الآخرة

انطلقت اليوم "الدورة العلمية الأولى"، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بالوزارة، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي، وتقام في جامع حسين عرب بحي الهجرة.

حضر حفل التدشين مدير مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الشيخ ناصر المصعبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أجياد الشيخ الدكتور عصام الجفري، وجمع من طلاب وطالبات العلم يزيد على 300 مشارك ومشاركة.

وعقب ذلك ابتدأت الدورة الأولى في تعليق على كتاب "شرح السنة للمزني" وقدمها الشيخ عبدالله بن محمد نجمي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عصام بن عبدالحميد بتاوي أن الجمعية وضعت مميزات هذه الدورة؛ منها توزيع شهادات حضور، وتوفير جوائز وضيافة يومية، وتوفير المتون العلمية، كما خصصت الجمعية مكاناً خاصاً للنساء، منوهاً بأن الدورة ستنقل عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: (https://cutt.us/vwg9d).

يُذكر أن الدورة ستستكمل فعالياتها، غداً الاثنين، بدورة في مقدمة "أصول التفسير لابن تيمية"، ويقدمها الشيخ أ.د. محمد بن عمر بازمول، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.