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أصبح لدينا 5 .. الصحة العالمية تعتمد "عنيزة ورياض الخبراء" مدينتين صحيتين

برنامج هدفه النهوض بصحة السكان ورفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية

تسلمت المملكة شهادتي اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية لمدينتي عنيزة ورياض الخبراء، ليصبح لدى المملكة حالياً خمس مدن معتمدة من المنظمة هي "الدرعية، جلاجل، عنيزة، رياض الخبراء، الجموم".


وتسلم الشهادتين في جنيف أمس الأربعاء وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، معرباً عن شكره لوزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج، وعلى رأسهم المشرف على البرنامج الدكتور محمد خاشقحي.


وينطلق مفهوم المدن الصحية من مستوى بيئة المدينة أو القرية الذي يخدم الصحة ويعززه، مما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.


ويهدف برنامج المدن الصحية إلى النهوض بصحة السكان بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن، ومن أبرز هذه الأهداف زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكل وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية ودعم وتعزيز قدرة المحافظات والإمارات في التصدي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن باستخدام أسلوب المشاركة والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.

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أصبح لدينا 5 .. الصحة العالمية تعتمد "عنيزة ورياض الخبراء" مدينتين صحيتين
سبق

تسلمت المملكة شهادتي اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية لمدينتي عنيزة ورياض الخبراء، ليصبح لدى المملكة حالياً خمس مدن معتمدة من المنظمة هي "الدرعية، جلاجل، عنيزة، رياض الخبراء، الجموم".


وتسلم الشهادتين في جنيف أمس الأربعاء وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، معرباً عن شكره لوزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج، وعلى رأسهم المشرف على البرنامج الدكتور محمد خاشقحي.


وينطلق مفهوم المدن الصحية من مستوى بيئة المدينة أو القرية الذي يخدم الصحة ويعززه، مما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.


ويهدف برنامج المدن الصحية إلى النهوض بصحة السكان بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن، ومن أبرز هذه الأهداف زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكل وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية ودعم وتعزيز قدرة المحافظات والإمارات في التصدي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن باستخدام أسلوب المشاركة والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:23 PM

أصبح لدينا 5 .. الصحة العالمية تعتمد "عنيزة ورياض الخبراء" مدينتين صحيتين

برنامج هدفه النهوض بصحة السكان ورفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلمت المملكة شهادتي اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية لمدينتي عنيزة ورياض الخبراء، ليصبح لدى المملكة حالياً خمس مدن معتمدة من المنظمة هي "الدرعية، جلاجل، عنيزة، رياض الخبراء، الجموم".


وتسلم الشهادتين في جنيف أمس الأربعاء وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، معرباً عن شكره لوزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج، وعلى رأسهم المشرف على البرنامج الدكتور محمد خاشقحي.


وينطلق مفهوم المدن الصحية من مستوى بيئة المدينة أو القرية الذي يخدم الصحة ويعززه، مما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.


ويهدف برنامج المدن الصحية إلى النهوض بصحة السكان بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن، ومن أبرز هذه الأهداف زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكل وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية ودعم وتعزيز قدرة المحافظات والإمارات في التصدي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن باستخدام أسلوب المشاركة والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.

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