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اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل "المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب"

21 ورشة تستهدف المعلمين والمشرفين ومنسقي ضمان الجودة والباحثين

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب عن تغطية مقاعد ورش العمل المصاحبة للمؤتمر بنسبة 100%، والتي تقام افتراضيًا في أكتوبر الحالي.

وأكدت اللجنة العلمية عن إغلاق التسجيل في جميع ورش العمل نظرًا لاكتمال المقاعد المخصصة، مع بقاء التسجيل المجاني متاحًا في المؤتمر لمتابعة الجلسات العلمية، التي ستقام يومي الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر الحالي.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب عملت بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر والورش المصاحبة له، ويقدمه مستشارون وخبراء من منظمات أممية وجامعات دولية ومحلية وإقليمية.

وتنوعت فئات المسجلين في ورش العمل من صانعي السياسات التعليمية، ومراجعي الاعتماد، وأعضاء هيئة التدريس، ومطوّري ومراجعي جودة التعليم، وموظفي البرامج العاملين في مشاريع الاعتماد، ومصممي البرامج والمناهج الدراسية، وقادة نظام إدارة الجودة في الجامعات، والمعنيين بالتقويم، كما تستهدف كلًا من المعلمين، والمشرفين، ومنسقي ضمان الجودة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، وأصحاب المنشآت، والأشخاص المهتمين بالإحصاءات والقياس، وموظفي ومديري البيانات.

وتقدّم هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا النوع من الورش المتخصصة إمعانًا في دعم قطاع التعليم والتدريب، وتطوير قدرات العاملين فيه.

وتأتي ورش العمل، البالغة 21 ورشة متخصصة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع الأمانة السعودية لرئاسة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام، وبدأت فعالياته في العاشر من أكتوبر الحالي.

وكان المؤتمر قد خصص صفحة للتعريف والتسجيل عبر موقعه الرسمي على الرابط: https://virtual.etec2020.gov.sa/ar/User/Register

يذكر أن ورش العمل المقامة هي إحدى مساهمات المؤتمر في تقديم حلول وتوجُّهات تتماهى مع عام رئاسة مجموعة العشرين، من خلال حزمة من الفعاليات التي تسعى إلى تطوير مداخل التقويم وأدواته في مؤسسات التعليم والتدريب، بما يعزز أداءها ومهارات منسوبيها.

المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل "المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب"
سبق

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب عن تغطية مقاعد ورش العمل المصاحبة للمؤتمر بنسبة 100%، والتي تقام افتراضيًا في أكتوبر الحالي.

وأكدت اللجنة العلمية عن إغلاق التسجيل في جميع ورش العمل نظرًا لاكتمال المقاعد المخصصة، مع بقاء التسجيل المجاني متاحًا في المؤتمر لمتابعة الجلسات العلمية، التي ستقام يومي الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر الحالي.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب عملت بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر والورش المصاحبة له، ويقدمه مستشارون وخبراء من منظمات أممية وجامعات دولية ومحلية وإقليمية.

وتنوعت فئات المسجلين في ورش العمل من صانعي السياسات التعليمية، ومراجعي الاعتماد، وأعضاء هيئة التدريس، ومطوّري ومراجعي جودة التعليم، وموظفي البرامج العاملين في مشاريع الاعتماد، ومصممي البرامج والمناهج الدراسية، وقادة نظام إدارة الجودة في الجامعات، والمعنيين بالتقويم، كما تستهدف كلًا من المعلمين، والمشرفين، ومنسقي ضمان الجودة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، وأصحاب المنشآت، والأشخاص المهتمين بالإحصاءات والقياس، وموظفي ومديري البيانات.

وتقدّم هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا النوع من الورش المتخصصة إمعانًا في دعم قطاع التعليم والتدريب، وتطوير قدرات العاملين فيه.

وتأتي ورش العمل، البالغة 21 ورشة متخصصة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع الأمانة السعودية لرئاسة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام، وبدأت فعالياته في العاشر من أكتوبر الحالي.

وكان المؤتمر قد خصص صفحة للتعريف والتسجيل عبر موقعه الرسمي على الرابط: https://virtual.etec2020.gov.sa/ar/User/Register

يذكر أن ورش العمل المقامة هي إحدى مساهمات المؤتمر في تقديم حلول وتوجُّهات تتماهى مع عام رئاسة مجموعة العشرين، من خلال حزمة من الفعاليات التي تسعى إلى تطوير مداخل التقويم وأدواته في مؤسسات التعليم والتدريب، بما يعزز أداءها ومهارات منسوبيها.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:33 PM

اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل "المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب"

21 ورشة تستهدف المعلمين والمشرفين ومنسقي ضمان الجودة والباحثين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب عن تغطية مقاعد ورش العمل المصاحبة للمؤتمر بنسبة 100%، والتي تقام افتراضيًا في أكتوبر الحالي.

وأكدت اللجنة العلمية عن إغلاق التسجيل في جميع ورش العمل نظرًا لاكتمال المقاعد المخصصة، مع بقاء التسجيل المجاني متاحًا في المؤتمر لمتابعة الجلسات العلمية، التي ستقام يومي الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر الحالي.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب عملت بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر والورش المصاحبة له، ويقدمه مستشارون وخبراء من منظمات أممية وجامعات دولية ومحلية وإقليمية.

وتنوعت فئات المسجلين في ورش العمل من صانعي السياسات التعليمية، ومراجعي الاعتماد، وأعضاء هيئة التدريس، ومطوّري ومراجعي جودة التعليم، وموظفي البرامج العاملين في مشاريع الاعتماد، ومصممي البرامج والمناهج الدراسية، وقادة نظام إدارة الجودة في الجامعات، والمعنيين بالتقويم، كما تستهدف كلًا من المعلمين، والمشرفين، ومنسقي ضمان الجودة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، وأصحاب المنشآت، والأشخاص المهتمين بالإحصاءات والقياس، وموظفي ومديري البيانات.

وتقدّم هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا النوع من الورش المتخصصة إمعانًا في دعم قطاع التعليم والتدريب، وتطوير قدرات العاملين فيه.

وتأتي ورش العمل، البالغة 21 ورشة متخصصة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع الأمانة السعودية لرئاسة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام، وبدأت فعالياته في العاشر من أكتوبر الحالي.

وكان المؤتمر قد خصص صفحة للتعريف والتسجيل عبر موقعه الرسمي على الرابط: https://virtual.etec2020.gov.sa/ar/User/Register

يذكر أن ورش العمل المقامة هي إحدى مساهمات المؤتمر في تقديم حلول وتوجُّهات تتماهى مع عام رئاسة مجموعة العشرين، من خلال حزمة من الفعاليات التي تسعى إلى تطوير مداخل التقويم وأدواته في مؤسسات التعليم والتدريب، بما يعزز أداءها ومهارات منسوبيها.

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