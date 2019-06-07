الكرملين يؤكد: نُحضّر لزيارة بوتين إلى السعودية

متحدث الرئاسة الروسية: لا يوجد حتى الآن أي تواريخ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.

وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.