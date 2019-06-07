الكرملين يؤكد: نُحضّر لزيارة بوتين إلى السعودية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.