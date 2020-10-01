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الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس

بينهم أسرى سابقون وصحفي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ليل أمس وفجر اليوم (الخميس) 37 مواطناً فلسطينياً من بينهم صحفي.

وأضاف في بيان نقلته "رويترز" أن بين المعتقلين أسرى سابقين، وصحفيًا، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

ومن جهة أخرى، بين النادي أن المعتقل ماهر الأخرس (49) عاما الموجود حاليًا في مستشفى كابلان في إسرائيل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وذكر أن "الأخرس" يرفض أي مقترحات مقابل تعليق إضرابه عن الطعام لا تتضمن الإفراج الفوري عنه.

نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس
سبق

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ليل أمس وفجر اليوم (الخميس) 37 مواطناً فلسطينياً من بينهم صحفي.

وأضاف في بيان نقلته "رويترز" أن بين المعتقلين أسرى سابقين، وصحفيًا، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

ومن جهة أخرى، بين النادي أن المعتقل ماهر الأخرس (49) عاما الموجود حاليًا في مستشفى كابلان في إسرائيل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وذكر أن "الأخرس" يرفض أي مقترحات مقابل تعليق إضرابه عن الطعام لا تتضمن الإفراج الفوري عنه.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
03:20 PM

الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس

بينهم أسرى سابقون وصحفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ليل أمس وفجر اليوم (الخميس) 37 مواطناً فلسطينياً من بينهم صحفي.

وأضاف في بيان نقلته "رويترز" أن بين المعتقلين أسرى سابقين، وصحفيًا، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

ومن جهة أخرى، بين النادي أن المعتقل ماهر الأخرس (49) عاما الموجود حاليًا في مستشفى كابلان في إسرائيل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وذكر أن "الأخرس" يرفض أي مقترحات مقابل تعليق إضرابه عن الطعام لا تتضمن الإفراج الفوري عنه.

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