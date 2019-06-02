تفاعل غير مسبوق يسهم في الإفراج عن أكثر من ٢٢٥ موقوفاً في قضايا مالية.. و"سبق" تنشر تفاصيل جديدة

فواتير جديدة.. وإضافتها يتم بهذه الطريقة

علمت "سبق" أن خدمة "فُرِجت" التي أطلقتها الجهات المعنية، ساهمت حتى فجر اليوم في الإفراج عن أكثر من ٢٢٥ موقوفاً من أصل نحو ٦٠٠ موقوف في المرحلة الأولى، وذلك خلال فترة قصيرة من إطلاق الخدمة في ٢٤ رمضان الجاري.

ووفقاً للمعلومات ‏أتيحت الاستفادة من خدمة "فُرِجَت" في إصدارها الأول للنزلاء الموقوفين في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين، على ألا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمة النزلاءَ في جميع سجون المملكة.

وتشير المعلومات إلى أن الجهات المعنية تشرع حالياً في إضافة بيانات جديدة لأكثر من ٥٠٠ موقوف في قضايا مالية غير جنائية لأكثر من قضية مالية.

وحول طريقة إضافة الفواتير أشارت مصادر مطلعة إلى أنه يتم بعد إصدار الصك من محاكم التنفيذ والتنسيق مع الجهة المعنية لإصدار رقم الفاتورة للموقوف، مبينة أن المرحلة الأولى اشتملت على ٦٠٠ فاتورة للموقوفين في قضية مالية واحدة.

يشار إلى أن المبادرة وجدت تفاعلاً غير مسبوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع حالات الموقوفين، حيث أطلق أقارب عدد من الموقوفين مناشدات لاقت رواجاً وتفاعل معها أهل الخير، وأسهم ذلك في سداد المديونيات والإفراج عن عدد من الموقوفين خلال ساعات قليلة.

مما يذكر أن مبادرة "فُرجت" تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.